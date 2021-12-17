Bakan Pakdemirli: Bugün itibarıyla, 2,7 milyar liralık destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla üreticilere yaklaşık '2,7 milyar liralık destek ödemesi' yapılacağını açıkladı. Kuraklık desteklerinin de ödeneceğini belirten Pakdemirli, "Üreticilerimize, toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız” dedi.

Bekir Pakdemirli’nin, üreticilerin hesaplarına bugün yatırılacağını duyurduğu yaklaşık 2,7 milyar liralık destekler içerisinde; kuraklık, dane zeytinyağı, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipekböceği, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması destekleri yer alıyor.

Pakdemirli, kuraklık desteği ödemelerinin de T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesabına aktarılacağını bildirdi. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 18:00’den itibarıyla, 6 olanlara 24 Aralık 2021 tarihinde, 4 olanlara 31 Aralık 2021 tarihinde, 2 olanlara 07 Ocak 2022 tarihinde, 0 olanlara ise 14 Ocak 2022 tarihinde ödeme yapılacak.

“Üreticilerimize, toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız” diyen Bakan Pakdemirli’nin tarımsal destek ödemelerin ilişkin açıklaması şöyle:

“Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında, 651 bin 102 üreticimize 2.547.039.453 TL.

Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında, 19.852 üreticimize 38.504.718 TL.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında, 91.498.998 TL.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında, 6.708.935 TL.

İpekböceği desteği kapsamında, 6.813.028 TL.

Yem bitkileri desteği kapsamında, 1.366.878 TL.

Lisanslı depoculuk desteği kapsamında, 129.570 TL.” (ANKA)