Bakan Pakdemirli: Bakanlığımız 2022 yılı bütçesi yüzde 25,5 artışla, 64,6 milyar TL olmuştur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda 2022 bütçe teklifinin 9 program, 16 alt program ve 43 faaliyetten oluştuğunu belirterek, "Bakanlığımız 2022 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak, 64,6 Milyar Lira olmuştur." dedi.

Pakdemirli, 2017'de 12,9 milyar lira olan tarımsal desteklerin miktarını 2 kat artırarak 2022 yılı için 25,8 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi.

Bu yılın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en çok hissedildiği yıl olduğuna işaret eden Pakdemirli, bu süreçten en fazla etkilenen alanların başında tarım, orman ve su geldiğini vurguladı.

Pakdemirli, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Raporu'na göre, sıcaklık ve yağış değişikliklerinin, gıda üretiminde fiyat artışlarına neden olduğunu belirterek "Araştırmalar, 2050 yılındaki nüfusu beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya, bu gıda üretimi için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacağını gösteriyor. Bu yıl yaşadığımız kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize yanlarında olduğumuzu göstermek için birçok tedbir aldık. Kuraklıktan etkilenen çiftçimiz için yaklaşık 2,5 milyar lira bütçe ayırdık." ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, dünyadaki büyük dönüşüme uyum sağlanması açısından önemine işaret eden Pakdemirli, "Bu yüzden Yeşil Mutabakat'a uyum sağlayarak eylem planları kapsamında üzerimize düşen görevleri hassasiyetle yerine getireceğiz. Ayrıca, Yeşil Mutabakat için oluşturulan ihtisas çalışma gruplarından biri olan Sürdürülebilir Tarım'a da önderlik yapacağız. Türkiye'nin Yeşil Kalkınma sürecinde, Bakanlık olarak ön saflarda olmaya ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakdemirli, üreticileri korumak, tüketicileri kollamak için mevcut uygulamaları daha da etkinleştirerek yeni uygulamalar geliştirdiklerini bildirerek bu uygulamaları tarımsal destekler, sübvansiyonlu tarım kredileri, müdahale alımları, gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretim başlıları altında topladıklarını aktardı.

Tarımsal destekler

Son 19 yılda, toplam 396 milyar lira destek ödemesi yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, "2017'de 12,9 milyar lira olan tarımsal destek miktarını 2 kat artırarak 2022 yılında 25,8 milyar liraya çıkardık." bilgisini verdi.

Pakdemirli, Türkiye'nin 2020 yılında OECD ülkeleri arasında tarımsal desteğin GSYH'ye oranında yüzde 1,61 ile ilk sırada olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 19 yılda bugünkü rakamlarla, 261 milyar lira bitkisel üretim desteği ödedik. 59 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi yaptık. Stratejik ürünlere ilave desteklerle çiftçimizin yanında olduk. 2002'de 5 ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne pirim desteği sağlıyoruz. Pamuk primini yüzde 37,5 artışla 1 lira 10 kuruşa, ayçiçeği desteğini yüzde 25 artışla 50 kuruşa yükselttik."

Pakdemirli, 2006'dan bu yana, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY), Kırsalda Uzman Eller Projesi ile toplam 326 bin projeye 24 milyar lira destek verdiklerini, 465 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlattı. Pakdemirli, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni 2022'de 81 ilde yaygınlaştırarak 2024 yılı sonuna kadar 6 bin girişimcinin kırsal alanda kendi işini kurmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayısını son 3 yılda 27'den 50'ye çıkardıklarını belirten Pakdemirli, "Bugüne kadar Bakanlık olarak yatırım programımızda yer alan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerimize (TDİ-OSB) güncel rakamlarla 450 milyon lira altyapı kredisi sağladık. 2023 yılına kadar faaliyete geçen ve geçecek olan tarıma dayalı ihtisas TDİ-OSB'lerimizde 150 bin ton et, 200 bin ton sebze üretimini hedeflemekteyiz." dedi.

Bakan Pakdemirli, son 19 yılda, 772 tarım ve gıda ürünü coğrafi işaret tescili alındığını, bunlardan 511'inin 3 yılda tescil edildiğini söyledi.

Müdahale alımları

Pakdemirli, müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerinin dile getirerek alım fiyatlarını hasat öncesi açıklayarak üreticiyi ezdirmediklerini ve piyasayı etkin bir şekilde regüle etiklerini söyledi.

Ekim sonuna kadar 2,7 milyon ton hububatı uygun fiyatlarla çiftçilerle buluşturduklarını ifade eden Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin gelecek hasat dönemine kadar sürdüreceği regülasyon çalışmasıyla yem piyasalarında istikrarı sağlayacaklarını vurguladı.

Pakdemirli, son 3 yılda lisanslı depoculuk desteklerini 9,5 kat artışla 156 milyon liraya çıkardıklarına dikkati çekerek bu destekler sayesinde lisanslı depo kapasitesinin 4,5 kat artışla toplam 8,2 milyon tona ulaştığını vurguladı.

Sübvansiyonlu tarım kredileri

Bu yıl üreticilere 64 milyar liraya yakın tarımsal kredi kullandırıldığına işaret eden Pakdemirli, "Hayvancılık sektörüne yönelik sıfır faizli kredi uygulamasında ise 1,7 milyon yetiştiricimiz toplam 42 milyar lira faizsiz kredi kullanmıştır." dedi.

Pakdemirli, gelir koruma sigortası ile üreticinin ürününün teminat altına alacağını belirterek "Bu yıl Konya’nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde buğday ürününde uygulayacağımız Gelir Koruma Sigortasını 2023 yılından itibaren tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasının tarımsal üretimin planlanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Pakdemirli, 3. Tarım Orman Şurası'nın en önemli çıktılarından birisi olan sözleşmeli üretim modelinin, geliştirilerek yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. (AA)