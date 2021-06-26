Bakan Pakdemirli: Antalya Kaş'taki iki yangını da kontrol altına aldık

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli iki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda yangın çıktı. İlk yangın haberi Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki ormanlık alandan geldi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bir süre sonra Çerçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın başladı. İki yangın da kontrol altına alındı.

"İki yangını da kontrol altına aldık"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkisinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezinden koordine etti.

Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, İHA vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkisinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500’e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibarıyla kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum."

Bakan Pakdemirli iki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.