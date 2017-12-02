Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek (2)

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BAKAN ÖZLÜ: 500 MİLYON LİRALIK DESTEK PROGRAMI AÇIKLADIK Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr

02 Aralık 2017 17:41

BAKAN ÖZLÜ: 500 MİLYON LİRALIK DESTEK PROGRAMI AÇIKLADIK
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte TÜYAP Fuar Merkezi\'nde Endüstri Zirvesi ve Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı\'nı ziyaret etti. Burada firmaların stantlarını gezerek bilgi alan Bakan Faruk Özlü, daha sonra basın açıklaması yaptı. Bursa\'da güzel bir fuarı ziyaret ettiklerini dile getiren Bakan Dr. Faruk Özlü, şöyle dedi:
\"Türkiye büyüyor, gelişiyor, daha da büyüyecek. Tabii Türkiye, sanayi ve teknolojiyle büyüyecek. Bugün bu fuarda gördüklerim beni çok umutlandırdı. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye sanayisi kendi teknolojisini üretecek. Türk sanayisi, teknoloji transfer eden değil teknoloji üreten bir yapıya kavuşacak. Bizim bütün çalışmalarımız Türkiye\'nin daha yüksek katma değerli ürünler üretebilmesi, daha fazla kâr etmesi, daha fazla büyümesi üzerinedir. Bakın teknoloji eşittir katma değer demektir. Teknoloji eşittir, yüksek kazanç demektir ve teknoloji rekabet gücü demektir. Teknoloji ihracat demektir, bütün bunları topladığımız zaman Türkiye\'nin büyümesi demektir.\"
\"FUARDA GÖRDÜKLERİM BENİ UMUTLANDIRDI\"
\"Türkiye teknoloji ile büyüyecek\" ifadesini kullanan Bakan Dr. Faruk Özlü, şunları kaydetti:
\"Türkiye sanayisiyle büyüyecek ve bugün bu fuarda gördüklerim beni umutlandırdı. İnşallah böyle fuarların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum. Biz bakanlık olarak, hükümet olarak bunları destekleyeceğiz. Bakın bu sene KOSGEB\'den 500 milyon liralık bir destek programı açıkladık. Bu program ithal sanayi ürünlerinin yerleştirilmesi programıdır. Bu program kapsamında yurt dışına ithal ettiğimiz sanayi ürünlerini Türkiye\'de üreteceğiz ve Türk sanayisinin bunların tasarımı geliştirilmesi için bir defaya mahsus masraflarının ya tamamını ya da bir kısmını destekleyeceğiz.\"

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