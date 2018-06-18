Bakan Özlü: Endüstri bölgeleri ile Türk sanayisine sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, mega endüstri bölgeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, \"Türkiye\'de denize entegre bölgede denize mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu endüstri bölgeleri ile Türkiye\'ye, Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. İlk örneklerini Filyos, Trabzon yatırım adası ve Adana Ceyhan\'da göreceğiz\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. bilgiler veren Bakan Özlü, sanayide büyüme ve genişleme yapmak istediklerini ifade ederek, \"Mega endüstri bölgeleri bakanlığımızın son 1,5 yıldır yürüttüğü çalışmaların sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı her rakamın altında çok ciddi hesaplar vardır, çalışmalar vardır. Biz Türkiye\'nin bir sıçrama yapabilmesi için sanayide derinlik kazanması, sanayide genişlik kazanmasını istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye\'de denize entegre bölgede denize mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu çalışma Malezya ve Singapur\'da örnekleri görülen büyük ekonomik bölgeler gibi olacak. Doğu Karadeniz\'de, batı Karadeniz\'de, kuzey Ege ve güney Marmara olmak üzere bölgede olacak. Bunun bir örneği Singapur\'dadır. Singapur\'da ki endüstri bölgesinin olduğu alandaki ekonomik katma değer ekonomik ölçek 66 milyar dolardır. Biz bu endüstri bölgeleri ile Türkiye\'ye Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. Güzel bir proje inşallah ilk örneklerini Filyos, Trabzon yatırım adası ve Adana Ceyhan\'da göreceğiz\" dedi.

Özlü, istihdam rakamlarında da artış yaşandığına dikkat çekerek, \"432 bin kişiye geçen yılın aynı ayına göre daha fazla iş imkanı sağladık. Türkiye\'de biliyorsunuz iş gücüne katılım oranı her geçen gün artıyor. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde özellikle Euro bölgesindeki 24 ülke içerisinde en fazla istihdam sağlayan ülke oldu 2017 yılında. 2012-2016 arasındaki yıllarda da Avrupa Birliği ortalamasının toplamından üzerinde istihdam sağlayan bir ülkeyiz. Türkiye büyüyor, 7.4 büyüme sağladık. Geçen senede böyleydi, bu senede böyle. Bu büyüme otomatik olarak istihdama yansıyor. Yine sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinin sonucudur. İkinci çeyrekte de birinci çeyreğe oranlı büyüme olacağını göstergeler bize gösteriyor\" diye konuştu.



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