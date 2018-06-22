Bakan Özlü: Biz Türkiye'nin geleceğiyiz

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Biz yapacaklarımızla farklıyız. Bizim 2023, 2053, 2071 vizyonumuz var. Bakın hiçbir partide geleceğe matuf bu şekilde önemli adımlar göremezsiniz. Biz geleceğin partisiyiz, biz Türkiye\'nin geleceğiyiz\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim çalışmaları kapsamında bir takım gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas\'a geldi. Özlü ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası\'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Özlü\'nün yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Yönetim Kurulu Üyeleri ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Özlü, Sivas\'ta Organize Sanayi Bölgeleri\'nin (OSB) geliştirilmesi konusunda uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, kaynak noktasında destek olacaklarını söyledi. Şehir içlerinde kalan sanayi sitelerinin taşınması projesini çok önemsediklerini ifade eden Özlü, \"Tüm Türkiye\'yi taradık ve Türkiye\'de tüm sanayi sitelerinin toplamı 858. Bunlardan 135\'nin taşınması ihtiyacı var. 70\'li yıllarda yapılmış, şehrin merkezinde kalmış, iyi bir görüntü arz etmeyen, yapı olarak da çok eski ve küçük yapılar. Artık günümüz şartlarında üretim için optimum bir ölçek oluşturmuyor, dolayısıyla bunların taşınması gerekiyor\" diye konuştu.

\'DEVLETE MALİTETİ 22 MİLYAR LİRA\'

Sanayi sitelerinin şehir dışlarına taşınmasının devlete maliyetinin 22 milyar lira olduğunu ifade eden Özlü şöyle konuştu:

\"İlk aşamada 135 sitenin taşınması gündemde. Bu taşınmalardaki rakamın devlete toplam maliyeti 22 milyar lira tutuyor. Bunlardan da öncelikli olarak kendisi taşınmak isteyen illerle görüştük. Bunlardan en önde olan il Sivas\'tır. Taşıyacağı yeri belirlemiştir, projelendirmiştir. Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur. Yani taşınacak 11 il arasında veya bizim destekleyeceğimiz, maliyetlerini karşılayacağımız il Sivas\'tır. Çünkü Sivas hazır. Bir diğer konu üretim reform paketinde, organize sanayi bölgeleri içerisinde teknik kolej kurulması halinde Bakanlık olarak bunun, binasını, iç teçhizatını, donanımını sağlamak yetkisini aldık. İnşallah 2019 yatırım programına bunu alacağız. OSB dışında kalan yerlerde teknik kolej kurulmasına destek noktasında sıkıntımız var. Bunu belki Milli Eğitim Bakanlığı alabilir. OSB içerisinde bir teknik kolej kurulmak istenirse, teknik kolejin masrafları bizden, yani inşaatı, binası, teknik donanımı bütün masrafları bizden. Yönetimi OSB yapacak, çünkü özel okul statüsünde. Milli Eğitim Bakanlığı da destek verecek. Öte yandan Türkiye\'nin muhtelif yerlerinde bilim merkezleri kuruyoruz. Sivas\'a da bilim merkezi yapılması için bir yer bulunacak ve ben binası için de destek olacağım. Ben TÜBİTAK Başkanımıza talimat vereceğim ama isteğimiz Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet mimarisinden güzel bir bina olsun. Hem geçmişe biraz dokunsun hem de gelecek için bize vizyon çizsin.\"

\'BEDELSİZ ARSA TAHSİS ETMENİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ\'

5\'inci ve 6\'ncı Bölge konularının da Kalkınma Bakanlığı\'nın konusu olduğuna değinen Özlü şöyle devam etti:

\"Biz özellikle bedelsiz arsa tahsisi için bir çalışma yaptık. Bunu Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlayacağız. Burada ilçelerin gelişmişlik endeksi var, onların verilerine göre biz bedelsiz arsayı tahsis etme çalışması yapıyoruz. Fakat, organize sanayi bölgesindeki doluluk oranı yüzde 40\'ın altındaysa burada çok özel bir şey yapacağız, yani bedelsiz arsa tahsis etmenin önünü açacağız. Yani öyle yüzde 20, 30, 40 değil tamamen bedelsiz olmasının önünü açacağız.\"

Bakanlar Özlü ve Yılmaz toplantının ardından ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi, savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika ile Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini (ESTAŞ) gezerek yetkililerden bilgi aldı.

\'BİZ TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİYİZ\'

Bakan Özlü ve Yılmaz daha sonra partilerinin Diriliş Mahallesi\'nde düzenlediği mahalle toplantısına katıldı. Burada mahalle halkına seslenen Bakan Özlü, AK Parti\'nin diğer partilerden farklı olduğunu söyledi. Türkiye\'nin geleceğinin AK Parti olduğunu ifade eden Özlü \"AK Parti bizim partimiz diğer partilerden farklı. Bizim siyasi kadromuz diğer partilerin siyasi kadrolarından çok farklı. Peki bizim farkımız ne? Biz niye farklıyız? Bunun üç sebebi var. Birincisi, biz yaptıklarımızla farklıyız. Yani biz AK Parti olarak geçen 15 yılda Türkiye\'de yaptıklarımızla farklıyız. Çok şey yaptık. Dünyada son 10 yılda yapılmış olan on büyük projenin altısını Türkiye gerçekleştirdi. Dünyada yine son on yılda fakirlere, yoksullara en fazla yardım eden ikinci ülke Türkiye\'dir. Gayri Safi Milli Hasılası yani gelirine göre, bütçesine göre oranladığımızda en fazla yardım eden ülke Türkiye\'dir. Biz yaptıklarımızla farklıyız. Bunları şimdi tek tek saysak şimdi Sivas\'a hızlı tren geliyor. İnşallah bu akşam sayın cumhurbaşkanımız İstanbul\'da dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesine iniş yapacaklar. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapıyoruz. Okullar yaptık, köprüler, yollar, sanayi tesisleri yaptık bunları saymakla bitiremeyiz. İkincisi biz farklıyız. Bizim farkımız yapacaklarımız var. Biz yapacaklarımızla farklıyız. Bizim 2023, 2053, 2071 vizyonumuz var. Bakın hiçbir partide geleceğe matuf bu şekilde önemli adımlar göremezsiniz. Biz geleceğin partisiyiz, biz Türkiye\'nin geleceğiyiz. Bizim farkımız, biz çalışkan bir kadroyuz. Biz çalışkan insanlardan oluşan bir partiyiz. Muhalefete bakın, Muharrem İnce\'ye bakın, diğer başkan adaylarına bakın çalışmıyorlar, ezbere konuşuyorlar, duyduklarıyla konuşuyorlar, dedikoduyla konuşuyorlar, çalışmıyorlar. Biz çalışıyoruz. Çalışan bir kadro var, çalışmayan bir kadro var. Şimdi sizlere soruyorum 24 Haziran\'da oylarımızı AK Parti\'ye vermeye hazır mıyız? 24 Haziran\'da Sivas\'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 24 Haziran\'da Sivas\'ta bir desten yazmaya var mıyız?\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI