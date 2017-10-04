Bakan Özlü: Bilgi üreten üniversite istiyoruz

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Biz, \'Bilgi üreten üniversite\' diyoruz. Bilgi üreten üniversite istiyoruz. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimin hizmetine sunan üniversiteler istiyoruz\" dedi.

Bakan Özlü, Bartın Üniversitesi\'nin Ağdacı Kampüsü\'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik yılı açışına katıldı. Törende Vali Nusret Dirim, Ak Parti Bartın Miletvekili Yılmaz Tunç da yer aldı. Bakan Özlü, konuşmasında sanayileşme politikalarına değindi ve Ocak 2017\'de faaliyete geçen, \'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu\' hakkında bilgi verdi. Bakan Özlü, platformda kamu kurumu temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları ve bağımsız uzmanların yer aldığını söyleyerek, \"Söz konusu raporlarda; yapılacak yatırımlarla istihdama yaklaşık yüzde 5 ve gayri safi yurtiçi hasılaya 150-200 milyarlık bir ilave sağlanacağı değerlendiriliyor. Bizler, sanayileşme politikalarımızı, sanayi devriminin gereklerine göre yeniden güncelledik ve yeniden kurguladık\" dedi.

Bakan Özlü, bilim ve teknolojide yetenek kazanmanın artık sadece bir devlet politikası olmadığına işaret ederek, \"Bilim, sanayi ve teknoloji; ancak toplumsal bir projeyle, toplumsal bir mutabakatla ve toplumsal bir farkındalıkla anlam ve değer kazanır. Bunun anlamı şudur: Ülkemizin bilimsel bilgi üretme yeteneğini, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmeliyiz\" diye konuştu.

Gelişimin durmadığını ve durmayacağını ifade eden Bakan Özlü, şöyle devam etti:

\"İşte o yüzden biz, \'Bilgi üreten üniversite\' diyoruz. Bilgi üreten üniversite istiyoruz. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimin hizmetine sunan üniversiteler istiyoruz. Bartın Üniversitesi’nin de, bu bilgi üretme yarışında üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. Bartın Üniversitesi, bunun en güzel örneğini, bu sene Mayıs ayında düzenlenen, \'ARGE Proje Pazarı\' etkinliğinde ortaya koydu. Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 53 adet ARGE projesi yaparak hepimizi gururlandırdı. Bunların daha da artması gerekiyor. Biz bakanlık olarak üniversitelerimizi her bakımdan desteklemeye devam edeceğiz. Devletimizin ve bakanlığımızın destekleri, teşvikleri ve muafiyetleri sonuna kadar sizlere açıktır. Bakanlığımızın, TÜBİTAK’ın, KOSGEB’in, TSE’nin, Patent ve Marka Kurumu’nun kapısını çalınız. Sizleri temin ederim ki; çaldığınız hiçbir kapı yüzünüze kapanmayacak.\"



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