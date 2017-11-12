Bakan Özlü: 2019 Türkiye için kader yılı olacak

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2019 yılının Türkiye için kader yılı olacağını söyledi. Güç toplamayı ve enerjilerini tazelemeyi istediklerini anlatan Özlü, \"Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bir aradayız. \'Durmak yok yola devam\' demek için bir aradayız. \'Durmak yok yola devam\' derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü biz durursak, AK Parti durursa Türkiye durur. Yola devam etmeliyiz çünkü çıktığımız yol bölgesel güç küresel oyuncu olmak isteyen bir ülkenin yoludur\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Samsat ilçe kongresine katıldı. Samsat\'ta düzenlenen kongrede 2 Mart\'ta meydana gelen ve çok sayıda ev ve işyerinin yıkıldığı 5,5 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Bakan Özlü, \"Samsat\'ın bir sorunu var ve bu sorunu önümüzdeki hafta çözeceğiz. Bakın biz şehirleri inşa eden bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok şehirler inşa etti, çok yollar yaptı, çok barajlar yaptı. İnşallah Samsatlı kardeşlerimizin bu problemini çözeceğiz\" dedi.

Bakan Özlü, daha sonra Kahta Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti olağan kongresine katıldı. Burada da partililere hitap eden Bakan Özlü, önümüzdeki yılın çok önemli olduğunu vurguladı. AK Parti iktidarı ile birlikte tarih yazıldığını ve bunun devamı için 2019 yılının kritik olduğunu dile getiren Özlü şöyle dedi:

\"AK Parti olarak 15 yıl önce çıktığımız bu yolda elimizde bir tek davamız o davaya olan inancımız vardı. O davaya inanırken sırtımızı Nemrut Dağı\'na dayamış gibi güvende hissediyorduk. Çünkü o davanın milletin davası olduğunu biliyorduk. Tarihte olağan üstü işler yapmış bu millet bize ve davamıza inanırsa hareketimiz Nemrut Dağı gibi sağlam ve kalıcı olacaktı. Şükürler olsun o inancı hep birlikte yaşadık, o inancı hep birlikte taşıdık. Milletin iktidarını millete verdik. 15 yıldır o bayrağı yere düşürmeden yolumuza devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için gecenizi gündüzünüze katıp bu millet, bu devlet için, Ak Parti için, Türkiye için, çalıştığınız için hepinize minnettarım. Bu ülke için bu millet için yapacaklarımız daha tamamlanmadı. Önümüzde uzun bir yol zorlu bir süreç var. Bu uzun yolun en kritik dönemeci sadece AK Parti değil, Türkiye için de kader yılı olacak olan 2019 yılıdır. İşte biz bugün 2019 yılı için güç toplamak, yenilenmek, enerjimizi tazelemek için buradayız. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirip \'durmak yok yola devam\' demek için bir aradayız. \'Durmak yok yola devam\' derken bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü biz durursak, AK Parti durursa Türkiye durur. Yola devam etmeliyiz, çünkü çıktığımız yol bölgesel güç, küresel oyuncu olmak isteyen bir ülkenin yoludur. Bu anlamda 15 yılda çok önemli yollar kat ettik. Düşmanlarımızı çatlatan mesafeler aldık. Büyük başarılara imza attık.\"



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