Bakan Özlü: 1 ayda 10,3 milyar TL sıcak para gelecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, önümüzdeki 1 ay içinde piyasaya 10,3 milyar liralık sıcak paranın girmesini sağlayacak bir çalışmanın yapılmakta olduğu bilgisini verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre TÜBİTAK Reformu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun yerine kurulacak Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu, KOBİ kredileri, bilişim ve Ar-Ge konusunda atılan adımları ve başlatılan projeleri anlatan Özlü, gazetelerin Ankara temsilcilerine şu mesajları verdi:

"Bütçede AR-GE payı olacak"

"Bütçe yaparken hükümet araştırma geliştirme payı olarak koyacak. Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Fonu kuruluyor. Bu fon, bütçe içi bir fon. Meclis’ten geçtikten sonra Ar-Ge fonuna aktaracağız. Bunun yönetimi Başbakan başkanlığındaki komisyonda olacak."

"103 milyar TL sıcak para girecek"

"İşletme borcunu belgelendirecek, çalışan sayısı kriterlerden biri. İmalat sanayii öncelikli olacak. Değerlendirmeyi bilgisayar ortamında yapıyoruz. Önümüzdeki 1 ay içinde piyasaya 10.3 milyar liralık sıcak paranın girmesine sebep olacak bir çalışma. Banka, ana parayı geri alabilmesi için önümüzdeki 3 yıl içinde ödeyebilir mi ona bakıyor. Sayın Başbakan’ımızla da konuştum; şartları sağlayacak herkese vereceğiz."

"Tübitak reformu"

TÜBİTAK reformu aslında Türkiye’nin dönüşümüdür. Son 14 yılda, araştırmacı personel sayımız artarak 2016 sonunda 122 bine ulaştı. Ar-Ge harcamalarımız arttı. Geçen yıl 20 milyar 600 milyon harcama yapıldı. GSYİH’nin yüzde 1’ini geçtik. Patent başvuruları sayısı arttı ama yüksek teknoloji ürünlerinin GSMH içindeki payı artmadı. Sistemde bir problem var ve bu sistemin değişmesi lazım. Bunu 6 ay çalıştık, yabancı bir danışmanlık şirketinden hizmet aldık. Onlar da bizimle aynı sonuçları paylaştılar. Bakanlar Kurulu’muza arz ettik ve kabul edildi.

10'a alıp 20'ye satarsak...

"Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nu kaldırıp yerine Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nu getiriyoruz. Sanayimizin içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payı düşük; dolayısıyla katma değer üretemiyoruz. Sanayimize teknoloji enjekte edeceğiz, yüksek katma değerli ürünler üreteceğiz. İhracattaki payımız artacak. Biz 10 dolara bir ara mamul alıp işleyip 11 dolara satıyoruz. Biz ne zaman 10 dolara bir ara ürün alıp 20 dolara satarsak o zaman hiçbir sorun kalmayacak, cari açığımız falan kalmayacak."

"Üretim maliyetlerimizin mutlaka düşmesi lazım"

TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, TİM, YASED ve TTGB gibi 6 STK ile bakanlık olarak bir protokol yaptıklarını belirten Özlü, “Alt çalışma grupları oluşturduk. Üretim maliyetlerimizin düşmesi lazım, rekabet gücümüz için. Düşük üretim maliyetleri nedeniyle Batılı ülkeler endüstri 4.0 gibi bir konsept getirdiler” dedi.

"Sanayi tesisleri şehir dışına çıkacak"

"Üretim reformunun önümüzdeki hafta EKK’ya sunulacağını söyleyen Özlü, “Ardından Bakanlar Kurulu’na gelecek. Şehrin içinde kalmış sanayi sitelerini şehrin dışında tertemiz, içinde camisi, çarşısı olan modern sanayi çarşılarına dönüştürmek istiyoruz. Yaklaşık 17 milyar liralık kaynak gerekiyor” dedi.

"KOSGEB'e 500 bin kredi başvurusu oldu"

TÜBİTAK ve KOSGEB’in yürüttüğü projeler olduğunu hatırlatan Özlü, “Mikro kredilerin artırılmasına büyük önem atfettik. İhtiyacı olan, şartları sağlayan herkese destek vereceğiz. Başvurular 264 bin oldu. Daha önceden 206 bin var. Toplamda 500 bine yaklaşıyor" diye konuştu.