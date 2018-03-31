Bakan Özhaseki: Teröristlere cesaret, akıl ve silah verenler, şimdi arabuluculuğa soyundu

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa\'nın Suriye\'ye asker göndereceği iddiaları ve Türkiye ile PKK/YPG\'li teröristler arasında arabuluculuk yapabilecekleri açıklamasıyla ilgili, \"Bunlar teröristlere önce cesaret, sonra akıl ve ardından silah verdiler. Bunlarla başa çıktığımızı görünce, şimdi de arabuluculuğa soyundular\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı\'nın açılışını yaptı. Açılış törenine, Bakan Özhaseki\'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tören öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Afrin\'de teröristlerin ülkemize sızmaları vardı. Ülkemizin de bu arada yıllardır sürdürdüğü ve bunu önleme çalışması vardı. Başka çaremiz kalmayınca, o teröristleri temizlemeye gittik. Bunda da başarılı olduk. Yıllarca Türkiye düşmanlarına taşeron oldukları için para alan bu teröristler konusunda batı şimdi de ikiyüzlülüğünü gösterdi. O destekler boşa çıkınca, yeni oyun peşindeler. Hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, akıl oyunlarını sergilemeye devam etsinler. Sonları hüsran olacak\" ifadelerini kullandı.

\'SÖZCÜLERİ KATİLLER SÜRÜSÜNE SİLAHLARI BIRAKIN DESİN\'

Terör örgütlerine destek verenlerin sonlarının hüsran olacağını belirten Bakan Özhaseki, \"Olanı biteni iyi biliyoruz. Türkiye düşmanları teröristleri önce cesaret, ardından akıl ve daha sonra da silah verdiler. Bunların boşa çıktığını görünce şimdi \'arabulucu olalım\' demeye başladılar. Bunların yanı sıra bir de Mecliste onların ikide bir Türk ordusu silah bıraksın diyen sözcüleri var. Hangi meşru devlet, elindeki meşru gücünü lağvetmiştir. Bu Meclisteki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara \'silah bırakın boşu boşuna ölmeyin\' çağrısında bulunsunlar. Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bunlar Kürt halkını sevmedikleri gibi, onlara da iyilik yapmıyorlar. Teröristlerin sözcüleri, bu katiller sürüsüne \'silahları bırakın\' desinler. Türkiye\'nin ekmeğini yiyenler yurt dışında, Türkiye düşmanlarının elini eteğini öpüyorlar. Yurt dışında Türkiye\'yi sevmeyenlerin elini öpüyorlar. Bizim bunlar karnımız tok. Ne düşündüğümüzü gösterdik. Türkiye\'ye yönelik terörist eylemler konusunda Afrin\'den sonra başkaları da olacak\" şeklinde konuştu.

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