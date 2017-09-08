Bakan Özhaseki: Terör hasarları için 2.6 milyon lira harcandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleşen AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, terörden zarar gören yerlerdeki çalışmalar ve deprem tehlikesi bulunan yerlerdeki kentsel dönüşüm başlıklarında iki ayrı sunum yaptı. Bakan Özhaseki, terörden zarar gören yerlerde yapılan çalışmalara dair sunumunda terör eylemlerinden zarar gören Diyarbakır Sur, Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri, Mardin Nusaybin ve Hakkari Yüksekova ilçelerinde 43 bin 42’si az hasarlı, 26 bin 786’sı ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere yaklaşık 70 bin konut ve işyerinin zarar gördüğü bilgisini verdi. Terörden zar

Riskli alan ilanı

Özhaseki, sunumunda, “Operasyonların sona ermesinden sonra Bakanlığımızca sahada zarar tespit çalışmaları yapılmış, yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında önce yıkıntı halindeki tüm binalar temizlenmiş, daha sonra plan ve proje safhasına geçilmiş olup, binlerce konutun yapımına başlanmıştır.

Ayrıca zarar gören bölgeler Bakanlar Kurulu kararları ile riski alan ilan edilmiştir” bilgisini de paylaştı. Bugüne kadar az hasarlı binaların onarımı, ağır hasarlı binaların yıkımı, eşya zararlarının tazmini, altyapı ve yeni konutların yapımı için yaklaşık 2 milyar 600 milyon lira harcama yapıldığını kaydeden Özhaseki, hak sahiplerinin konutlarının teslimine başlandığını ve teslimlerin Diyarbakır Sur içi hariç altı ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Diyarbakır’daki konutların tesliminin ise daha sonra başlayabileceğini ifade eden Özhaseki, bölgedeki şartlar nedeniyle çalışmaların diğer yerlere göre daha ağır devam ettiğini söyledi. Bakan Özhaseki ayrıca belediyelere kayyım atanması ile birlikte vatandaşlara belediyecilik hizmetleri sunulmaya başlandığını da söyledi.

Ekonomi canlanacak

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde de ülke ekonomisine 150 milyar kaynak sağlanacağını ifade ederek, “İstihdam artacak, inşaat sektörü canlanacak.

Kentsel dönüşümle ilgili dört senede ulaşabildiğimiz insan sayısı 3 milyon civarında. Birkaç sene içerisinde en az 30 milyonu ilgilendirecek bir kentsel dönüşüme gireceğiz” değerlendirmesi de yaptı.

Erdoğan’a davet

Toplantıda konuşan Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar’ın da, AKP’nin bölgede her geçen gün daha da güçlendiğini savunarak, bölgeyle olan bağların daha sıkı kurulmasını istediği belirtildi. Akar’ın, özellikle terörden zarar gören bölgelerdeki hak sahiplerine yapılan ödemelerin gecikmesinden dolayı sıkıntı yaşandığını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardığı ifade edildi. Akar’ın daveti üzerine Erdoğan’ın da yakın zamanda açılışlar içni Diyarbakır’a gidebileceğini söylediği öğrenildi.

Toplantıda Siirt İl Başkanı Fuat Çalapkulu’nun da istihdam paketlerinin bir an önce açıklanmasının bölge için önemli olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Çalapkulu’nun ayrıca Siirt havaalanının açık olmasına karşın uçuşların olmadığını dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu konuda destek istediği bildirildi.