Bakan Özhaseki: Seçimler geliyor bunları karşımıza almayalım dediler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'FETÖ' ile mücadele ederken, “Milletten başka kimseden destek görmedikleri” sözüne hak verdiğini belirterek, "Seçimler geliyor, bunları karşımıza almayalım, küstürmeyelim dediler. Böyle kötü ve çıkarcı bir anlayışla davranıldı." diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Özhaseki, TBMM’deki sohbetinde, 'FETÖ' ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"15 Temmuz'da kurt adama dönüştüler"



Özhaseki özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı mücadeleyi söylediğinde, bazıları bocaladı. ‘Biraz sert mi söylüyor acaba?’ dediler. O konuda sonuna kadar haklı. 30 Mart 2014 seçimlerine kadar bazı belediye başkanları tavır almadılar. ‘Seçimler geliyor, bunları karşımıza almayalım, küstürmeyelim’ dediler. Böyle kötü ve çıkarcı bir anlayışla davranıldı. Ama zaman Cumhurbaşkanı’nın haklılığını gösterdi. 15 Temmuz’da kurt adama döndüler.

"Bunlardaki taktikler şeytandan bir tık ileride"

Şu gelinen noktada cemaat şimdi arkasını toplamaya çalışıyor. At izini, it izine karıştırmaya çalışıyor. Çok net yapıyorlar. Üstelik o kadar çirkin yapıyorlar ki; eğer anlamazsan bir sürü masum insan da kurban gider bu arada. Bunlarda taktik bitmiyor. Bunlardaki taktikler şeytandan bir tık ileride, şeytanı cebinden çıkarırlar. Çünkü Erzurum’da yetişmiş bir mollanın aklını kullanmıyorlar. Başka büyük güçlerin esiri haline gelmişler.

"Bunların 5 dakika sohbetlerini dinlemedim"

Benimle de uğraştılar. Envai çeşit kötülükler yaptılar. Hatta bir Sayıştay raporu vardı. Geçen sordum ‘Bu raporu yazan nerde?’ diye... FETÖ’den atılmış, yeni öğrendim. Adam, Kayseri Belediye Başkanı iken 40 trilyon lira bana kişisel borç çıkardı. Niye? Kötülük olsun diye. Sebebi, ben 21 sene belediye başkanlığımda bunlara bir metrekare arsa vermedim. Bir tane FETÖ’cü müdür, daire başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı çalıştırmadım. Bunların 5 dakika sohbetlerini dinlemedim. Bir paragraf kitaplarını okumadım. Öyle bir fırtına estiriyorlar ki herkes birbirine şüpheyle bakmaya başlıyor.

"Bildiğimiz İslami kuralların hepsinin canına okuma var"

Bunlar bizim inandığımız, güvendiğimiz birtakım İslami tabirleri de iğdiş ettiler. Hazreti peygamber tehlike karşısında bile yalan söylememiş. Ağzından yalan kelam çıkmamış. Bunlarda her türlü yalan var, takiye var. İnsanlar hakkında gözetleme var, dinleme var, içerideki bilgileri dışarıya aktarma var. Bildiğimiz İslami kuralların hepsinin canına okuma var.”