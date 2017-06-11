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Politika

Bakan Özhaseki: Müslüman ülkelerin çoğunda kan ve gözyaşı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yetim çocuklar için düzenlenen iftara katıldı

11 Haziran 2017 01:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Yetimler Günü nedeniyle düzenlenen iftar programında Müslüman ülkelerin çoğunda kan ve gözyaşı olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yetim çocuklar için Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. İftar sonrası konuşan Bakan Özhaseki, “Bir toplumun kalkınmışlığı, medeniyeti oradaki çocukların mutluluğu ile belli olur. Hele hele içinde yetimler varsa, o yetimlerin yüzü gülüyorsa o toplum kalkınmış toplumdur. Özellikle bu konuda yüce kitabımızda çok örnekler var. İçinde bulunduğumuz ortamda ne yazıkki Müslüman ülkelerin çoğunda bugün kan, gözyaşı ve sıkıntı var. Orada birçok yavrumuz öksüz ve yetim. Rabbimden dileğimiz bu kötülüklerin bir an önce son bulması. Bizim de Türkiye olarak kendi içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşıyoruz. İnşallah yardım eli uzatan bütün Müslüman ülkelere yardım ederiz. Rabbim Türkiye’nin başındaki kötülükleri def etsin” ifadelerini kullandı.

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