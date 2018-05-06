Bakan Özhaseki, kemik iliği nakli hastanesinin temel atma törenine katıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hayırseverler tarafından yaptırılan Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi\'nin temel atma törenine katıldı.

Kayseri\'deki Erciyes Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi temel atma törenine Bakan Özhaseki\'nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve öğretim üyeleri katıldı. Törende konuşan Özhaseki, \"Hayat, bir mücadele. Bu mücadele, hem içimizde hem de dışımızda var. Allah bizi iyilerle beraber olmayı nasip etsin. İyi olursak öbür dünyada bizi iyiler karşılıyor, iyi yere koyuyorlar. Kötü olursak kötüler karşılıyor kötü yerde oluyoruz. Kayseri hayırseverlikte bir numara. Çok şükür, sokağa çıktığınızda okullarda, yurtlarda hayırseverlerimizin ismi var. Allah kendilerinden razı olsun\" dedi.

Sağlık olmayınca mutluluğun da olmayacağını belirten Bakan Özhaseki, \"İnsanda sağlık varsa keyif var, mutluk var. Bunun için şifa verecek tesislerin yapılması lazım. Bugün de işte böyle bir tesisin temeli atılıyor. Ayrıca böyle bir tesisin çocuklar için yapılması da ayrı bir güzellik. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Dün Cumhurbaşkanı\'mız ve Başbakan\'ımızın katıldığı törende şehir hastanesinin açılışını yaptık. 5 yıldızlı oteller kadar lüks. 1607 yataklı bir hastane. 50 civarında poliklinik var. Çok güzel bir hastane oldu. Cenab-ı Allah bu güzellikleri eksik etmesin\" diye konuştu.

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