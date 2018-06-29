Bakan Özhaseki: 'Adam kazandı' sözleri provokasyonu önledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran seçimleri sonrası CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'Adam kazandı' sözleriyle olası bir provokasyonu önlediğini söyledi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptığı ziyarette 24 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Seçim sonrası Gezi olayları benzeri olayların çıkacağı yönünde söylentilerin olduğunu belirten Bakan Özhaseki, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajıyla bir provokasyonun önlendiğini söyledi.

Bakan Özhaseki, "Seçim sonrası kötü bir plan yapılacağı, provokasyonların oluşacağı gezi benzeri olaylar çıkacağı yolundaki söylentiler, Allah'ın bir hikmetidir, Muharrem Bey'in 'Adam kazandı' tweeti ile suya düştü ve yenilgi perçinlendi. CHP'ye gelince taşeron parti midir. İnsanların gönlünü almak yerine Ak Partinin oyu düşsün diye başka partilere taşeron şekilde oy vermek ne kadar doğru? İşte görüldü. PKK'nın temsilcilerine çiçek dalı uzatmaları inşallah sadece oy için olmuştur. Bu bile doğru değildir, ama samimiyseler düşünmek lazım. Yerel yönetimlere özerklik lafı yanlıştır. Israrcı olmasınlar. Seçimlere yönelik bir atraksiyon olarak görmek istiyoruz, yoksa bu Türkiye Cumhuriyeti için endişe vericidir. Sonuç olarak bir seçimi geride bıraktık. Bundan sonra 5 yıl vakit var. İnşallah bu seçimde ülkemize seçim hizmet ederiz" diye konuştu

Erdoğan'ı engellemek için çok çaba harcadılar

Seçim süresince ciddi bir hadise meydana gelmediğini ifade eden Özhaseki, seçime katılım oranından övgüyle bahsetti. Bakan sözlerine şöyle devam etti: ''İttifakların yaşandığı bir ortamda, baraj sıkıntısı kalmayacaktı. O zaman bunu anlattığımızda bazı insanlar anlamamıştı. Türkiye seçimlerde liderine sahip çıktı. Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibine 11 milyon oy fark attı. Bu seçimlere Cumhur ittifakı damgasını vurmuştur. 16 yıldır iktidarda olan bir parti var. Binbir çeşitli iddialar olmasına rağmen milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Yurt içinden ve yurt dışından Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını engellemek için çok çaba harcadılar. Seçimlerden sonra onlar da dize geldi ve tebrik telefonları için arama yapmaya başladılar. Türkiye'ye kötülük etmeye çalışanlar da hizaya geldi. Artık hiçbir şekilde kendilerini üstün görmeyecekler"

Kayseri'de düşük oy aldık

Kayseri'de neden düşük oy aldıklarını araştıracaklarını belirten Bakan Özhaseki, "Buradan bir ders aldık. Burada tespitleri yapıp ona uygun olarak hareket etmemiz lazım. Millet bize kızdığında ortağına yöneldi. Ortağına kızdıysa bize yöneldi" dedi.

Bakan yeni sistemle askeri ve bürokratik vesayetin kırıldığını belirtti: "Artık inşallah, kimse askeri vesayet getiremeyecek. Bu sistemle bürokratik vesayet de kırıldı. Bu milleti aylarca savsaklayanların dönemi de artık bitiyor. Koalisyon görüşmeleri olmayacak. Zayıf hükümetler dönemi ortaya çıkıyordu. Bu artık olmayacak. Kimse hükümet kim olacak. Hangi parti kiminle pazarlık edecek diye merak yetmiyor. Kanunların yapılmasıyla ilgili hükümet olarak göndereceğiz. Bundan sonra kanunlar Mecliste uzlaşıyla çıkacak. Türkiye'deki birtakım sorunlar hala devam ediyor. Beli kırılmış diyebiliriz, ama tamamıyla bitmiş diyemeyiz. PKK tamamen bitti diyebilmemiz için bunların yurt dışında da tamamen bitmesi gerekiyor. Onların Türkiye'deki etkinlikleri artık bitti. Köyler, dağlar artık temiz. FETÖ örgütüyle de aynı şekilde devam ediyor. FETÖ denilince herkes gibi bir Fethullah Hoca cemaati vardı. Çocukları okutuyorlardı. Bilinen şey buydu, ancak 15 Temmuz'dan sonra her şey ortaya dökülünce, acayip bir teşkilat yapısı var. Şeytanı bile aklından çıkaran şeyler var. Geybubet, kripto evler, ankesörlü telefondan konuşmalar. Garip garip şeyler çıkıyor. Elbette bazı anne babaların yüreği yanıyor. Bu işin ciddiyetle ortaya çıkarılması lazım. Bizim meselemiz burada iktidara gelme meselesi değildi. Bu vatan, bayrak, beka meselesi. O yüzden 15 Temmuz ruhu meydana geldi diyoruz."