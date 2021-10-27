Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Üzerinde çalışıyoruz" dedi: Zorunlu eğitim yaşı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 6 yaş olan zorunlu eğitim yaşını 5'e düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Bakan Özer, ayrıca anaokulu kapasitelerini artırmak adına çalışmalara da hız verildiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimle ilgili yeni düzenlemeye hız verdi. Haberler.com’un bakanlık tarafından yapılan çalışmayı aktardığı haberine göre; Türkiye'deki zorunlu eğitim yaşı 6'dan 5'e düşürülecek, bu sayede öğrencilerin okula daha kolay adapte olması sağlanacak. Eğitimde 5 yaş grubuna yönelik hedeflerini açıklayan Bakan Özer, şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrencinin eğitim aldığını aktardı, "Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız" dedi.

"Yüzde 118'lik artış hedefliyoruz"

Anaokulu sayısında da bir artış olacağına dikkati çeken Özer şöyle konuştu:

"Anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine çıkaracağız. Ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayısını ise 1 milyon 613 bine çıkaracağız."

Eğitimde fırsat eşitliğine de değinen Özer, "Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'deki okulda da benzer imkanları sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.