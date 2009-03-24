Bakan Özak'ın oğlu havalimanını sevdi!

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak’ın oğlu Mehmet Akif Özak ve Cem Tokgöz’ün ortağı olduğu Öztok Gıda şirketi Atatürk Havalimanında mısır standının karşısına şekerleme standı kurdu.



Tempo24



Mehmet Akif Özak, İstanbul Karaköy’de Nuri Cem Tokgöz ile 2007 yılında yarı yarıya ortak 5 bin TL sermaye ile Öztok Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD adlı bir şirket kurdu.



Dış hatlarda ilgi görmedi



Özak’ın ve ortağının firması ilk standlarından birini Atatürk Havalimanı İç Hatlar terminali gidiş katında geçtiğimiz yıl açtı. İç hatlar terminalinde bardakta Malezya kökenli mısır satmaya başlayan firma bir süre sonra ikinci standını da Dış hatlar terminalinde açtı.



Bunların yanı sıra Kadıköy’de de iki alış veriş merkezinde de mısır satışına başladı. Ancak Dış hatlardaki mısır satışı istenen başarıya ulaşılamayınca kaldırıldı.



Mısırın karşısına şeker



İç hatların ticaret hacminden memnun olan iki ortak bu kez de şekerleme işine el attı. Öztok firması İç Hatlar terminali gidiş katında mısır standının karşısına dün de bir şekerleme standı açtı.



Mısır standının tam karşısındaki aralarında en fazla 5 metre bulunan iki stand terminale girişte bütün mağazalardan en önde ve tam ortada bulunuyor. Yeni stantda 350 çeşit farklı renk ve boyutlarda şekerleme satışa sunuldu.



Malezya’dan isim hakkını aldı



Oğul Özak, Nuri Cem Tokgöz'le "Öztok Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret" adlı bir şirket kurmuştu. Şirket 30 bin lira ödeyerek Malezya kökenli Daily Fresh markasını Nisan 2006`da Türkiye’ye getiren "Taze Mısır Gıda Dış Ticaret" adlı firmadan frenchising (isim hakkı) sistemiyle bardakta mısır satışı bayiliği almıştı.

