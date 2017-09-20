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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

ANKARA-(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti

20 Eylül 2017 01:25

ANKARA-(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nı kazanan Fenerbahçe Kulübü\'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"2016 - 2017 Voleybol Sezonu\'nu Efeler Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Halkbank ile 2017 Kupa Voley Şampiyonu Fenerbahçe\'yi karşı karşıya getiren 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nda Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımını kutluyorum. 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nın sahibi olan Fenerbahçe\'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve Sarı Lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Halkbank Erkek Voleybol Takımını da kupadaki mücadelesinden dolayı kutluyorum\"

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