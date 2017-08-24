Bakan Osman Aşkın Bak, Yasemin Adar'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar\'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak ayrıca, başarılı sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar\'ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonları tarihinde finale yükselen ilk güreşçimiz olan ve altın madalya kazanan Yasemin\'i yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonası\'nda ülkemize altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanına sahip olan Yasemin, Dünya Şampiyonasında da zirvede yer alarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı\'mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.\"