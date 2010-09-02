-BAKAN ORUCUNU MADEN OCAĞINDA AÇTI AMASRA (A.A) - 02.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 250 koduna inerek, işçilerin iftarına katıldı, üretim bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Dinçer, ziyaretler ve toplantılara katılmak için geldiği Bartın'da, maden ocağına girmek için işçi kıyafetlerini giymesinin ardından gaz maskesi, baret ve madenci feneri gibi ekipmanını aldı, kişisel koruyucuların nasıl ve hangi durumlarda kullanıldığına yönelik kurum yetkililerince bilgilendirildi. Dinçer, işçi asansörüyle beraberindeki AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi İsa Küçük, Amasra Kaymakamı Mehmet Yıldız, TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu ve kurum yetkilileri ile birlikte maden ocağının eksi 250 koduna indi, ''fayton'' diye tabir edilen işçi vagonlarıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki galeriye gitti. Galeride hazırlanan masada duaların edilmesinin ardından Bakan Dinçer, maden işçileri ve teknik elemanlarla oruç açtı. İftardan sonra gazetecilerin ''İşçilere vereceğiniz bir müjde var mı'' sorusunu Bakan Dinçer, şöyle yanıtladı: ''Doğrudan doğruya madenci arkadaşlarımıza verecek müjdeden bahsediyorsanız yok. Ancak işçilerle ilgili yapılan yeni düzenlemeler var. Anayasa değişikliği yapıyoruz. Burada işçileri doğrudan doğruya ilgilendiren 2 düzenleme var. Bunlardan birisi birden çok sendikaya üye olmalarını engelleyen hükmün kaldırılması. İkincisi dayanışma grevidir. Bu düzenlemenin de 2 boyutu gözardı edilmemeli. Bunlardan birisi uluslararası boyutu. Biz 1951'de Uluslararası Çalışma Örgütünün 98. nolu sözleşmesini imzalamışız. Burada verdiğimiz sözleri henüz yerine getirmemişiz. İkinci boyutu ise bugüne kadarki sendikaların taleplerinin karşılanmasıdır. Bu boyutuyla da baktığımızda, hem işçileri temsil eden sendikaların taleplerini karşılamış olacağız hem de uluslararası alanda anayasamızdaki bazı ayıpları ortadan kaldıracağız.'' Bakan Dinçer, ''çalışanlardan evet mi bekliyorsunuz'' sorusu üzerine, ''Doğrusunu söylemek gerekirse çalışanlardan, temsilcilerinden, onlara temel hak ve özgürlüklerin sağlanması konusunda evet bekliyoruz'' dedi. -MADENCİLERLE İFTAR- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, maden ocağına girmek ve işçilerle oruç açmanın nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine, şunları kaydetti: ''Eğer yerin 250 metre altına iniyor olduğunuzu biliyorsanız, karmaşık duygular içinde olursunuz. Hatta birtakım endişeler ve tedirginlikler duyarsınız. Bu arkadaşlarımız burada ömür harcıyorlar. Dolayısıyla onları anlamanın başka yolu yoktu. Buraya geldik ve onları anladık. Tabii bu bize belki başka bir konuda da arkadaşlarımızla bazı bilgilerin paylaşılması için fırsat verecek. Az önce arkadaşımız dua ederken kazasız çalışma hayatı diledi. Aslında en büyük dua, iş kazalarına yönelik alınmış tedbirdir. Eğer biz teknolojik ve fiziki yapılar olarak burada iş kazalarını, meslek hastalıklarından ölümü önleyecek tedbirler almazsak o zaman yapacağımız duanın anlamı olmaz.'' -GRİZU PATLAMASI- Birkaç ay önce Zonguldak'ta çok acı hadise yaşandığını (grizu patlaması) hatırlatan Bakan Dinçer, işçilere hitaben şöyle konuştu: ''Çok sayıda arkadaşımızı maalesef 540 metrede bıraktık. Orada yapılan hataların önemli kısmı insan hatasıdır. Gerek aşağıda çalışanların, gerekse aşağıdakilerin canını emanet ettiği yukarıdaki insanların davranışları olsun, bu hatalardan kaynaklandı. Benim sizlerden özellikle ricam şu, hayatımızı ve sağlığınızı ciddiye almalısınız. Sağlığınız bozulduğu zaman tekrar kazanmamızın mümkün olmadığını hep beraber bilelim. Eğer sizler, sağlınız ve güvenliğinizle ilgili konulara azami hassasiyet göstermezseniz, başkalarının göstereceği hassasiyet sizin hayatınızı kurtarmaya yetmeyebilir. Biz mazeretler üretiyor olabiliriz, ancak yerin altında bile olsa iyi çalışma şartı sağlamak ve yöneticiler olarak güvenli çalışma fırsatı vermek zorundayız. Bunun için her türlü teknolojik tedbirin alınması, fiziki altyapının iyi şekilde yapılması lazım.'' Madencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Dinçer, kömür üretim bölgesine de gidip buradaki işçilerle görüşmesinin ardından yer üstüne çıktı. Bakan Dinçer, daha sonra müessesedeki sendika temsilciliğini ziyaret etti.