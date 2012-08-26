Bakan Ömer Dinçer, eş tayinindeki yeni modeli açıkladı

Eş durumundan yılda 50 bin öğretmenin yer değiştirdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, en fazla asker, hâkim-savcı, hariciye görevlileri ve kaymakam eşlerinden talep geldiğini açıkladı. Dinçer, Genelkurmay başkanlığı, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla görüşülerek, tayin durumlarının önceden bildirilmesinin isteneceğini ve koordinasyon sağlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eş durumundan tayinlerin en fazla asker, hâkim- savcı, hariciye görevlileri ve kaymakam eşlerinden olduğunu belirterek, atamalara ilişkin hayata geçirmeyi planladıkları yeni modeli açıkladı. Hürriyet'ten Metehan Demir'in haberine göre, Dinçer, Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla görüşülerek, tayin durumlarının önceden bildirilmesinin isteneceğini ve koordinasyon sağlanacağını bildirdi. Dinçer, gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine şunları söyledi:

“Bundan sonra Ağustos ayında ve yılda yalnızca bir kez eş durumundan tayin yapılacak. Eş durumundan yılda 50 bin öğretmen yer değiştiriyor, bundan da eğitim olumsuz etkileniyor, zira talepler de daha çok Doğu’dan Batı’ya şeklinde geliyor. Bu sebeple Batı’da yığılma olurken, Doğu’da öğretmen açığı oluşuyor. Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlıklarla yaptığımız koordinasyon, eşleri özel sektörde çalışanlar için geçerli olmayacak. Ancak daha önce kamu bankası çalışanları olan kişiler, kamu görevlisi sayıldığı için bu durumdan yararlanabilecek.

Depo tayini kaldırdık

Depo tayinleri de kaldırıldı. Zira depo tayini yapılan öğretmenden yaralanmak mümkün olmuyor. Başka bakanlıklarda geçici olarak görevli olan öğretmenleri de çağırdık. Bütün bu uygulamalardan dolayı bazı öğretmenler kızmış olabilir. Ama bizim tek düşüncemiz öğrenci odaklı bir eğitime yoğunlaşmak.

2 ay öne çektik

Yeni uygulama ile okula başlama yaşı sadece 2 ay öne çekilmiş oldu. Eskiden 68 aylık çocuklarla, 84 aylık çocuklar aynı sınıflara konuluyordu. Aradaki yaş farkı 18 aya kadar çıkıyordu. Bunu 66 aya çekerek, en fazla 72 aylıklarla birlikte, bu farkı 6 aya indiriyoruz. Önemli olan çocuğun eğitime başladığı yaş değil, psikolojik hazırlık ve uygun müfredattır. Çocuğu oyun oynatarak eğiteceğiz. 60 aylık çocuğu, velisi isterse, durumu da uygun ise AB ile birlikte hazırladığımız müfredatı uygulayacağız. Yaklaşık 600 bin adet 60-66 aylık çocuğumuz var.

10 büyük ilde sıkıntı var

Ülkemizde bazı yerlerde ortalama sınıf mevcudu 18’e kadar iniyor. İstanbul’da ortalama 45 kişi. İlkokul kısmı 4 yıla indirildiği için 5’inci sınıf öğretmenleri yeniden görev alacak. Dolayısıyla öğretmen sayısında artış olacak. Derslik bakımından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir gibi 10 büyük ilde bu yıl sıkıntı olabilir. Ama gelecek yıla kadar bu da giderilecek.

SBS mutlaka bitecek

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) zaman içinde mutlaka kaldırılacak. Bu sistemden memnun değiliz. Sınavla iyi durumdaki öğrenciler seçilince, geriye kalan kitle içinde liderlik yapacak ve onları ileriye taşıyacak kimse kalmıyor ve bu da genel kaliteyi düşürüyor. İleride okullar kendi yöntemiyle öğrenci seçecek. Her sene sıfır çeken öğrenci sayısının artmasından şikâyet ediliyor, ancak 1 milyonun üzerindeki öğrenci kitlesi içinde 100-150 bin öğrenciyi seçebilmek için bazılarının sıfır puan alması gerekiyor, başka türlü bu kadar eleme yapılamaz. Bu sınav sistemi toplumu yoruyor. Bir iki yıl içinde derslik, teknoloji ve öğretmen sorunu kalmayacak ve herkese eşit şartlarda eğitim imkanı sağlanacak. SBS kaldırıldığında ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yılda birkaç kez tekrarlandığında, dershanelere fazla ihtiyaç kalmayacak.”