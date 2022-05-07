Bakan Nureddin Nebati'nin aile şirketindeki bazı ürünler son bir yılda yüzde 122 zamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu aile şirketi B&G Store'da satılan çocuk giyim ürünlerindeki yıllık enflasyon, TÜİK'in çocuk giyim ürünlerindeki enflasyonu solladı. Nebbati markalı bazı çocuk giyim ürünleri, son bir yılda yüzde 122 zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre çocuk pantolonları yüzde 80,1 zamlanırken, bu oran Nebbati markalı çocuk pantolonlarında yüzde 120’yi aştı. Aynı dönem aralığında çocuk gömleği fiyatları TÜİK’e göre yüzde 97,1 oranında artarken, Nebbati markalı bazı çocuk gömleklerindeki yıllık zam oranı ise yüzde 122,2 oldu. Orta ve üst segmente hitap eden B&G Store’daki ürünlerin fiyat seviyeleri de dikkat çekiyor.

Sözcü gazetesinden Gamze Bal'ın haberine göre; TÜİK verilerine göre, nisan ayı itibarıyla bebek ve çocuk giyim ürünlerinin ortalama fiyatı 35-167 TL aralığında. Nebati ailesinin şirketi B&G Store’da ise bu ürünler 2 katı daha pahalıya satılıyor. Bazı ürünlerdeki fiyat farkı 5 katını aşıyor.

Ülke genelinde çocuk gömleği 107 TL, B&G'de 230 TL'den başlıyor

Örneğin, ülke genelinde bir çocuk gömleğinin ortalama fiyatı nisan ayı itibarıyla 107 TL iken, Nureddin Nebati’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu aile şirketi B&G Store’da bir çocuk gömleğinin fiyatı 230 TL’den başlayıp, 589 TL’ye kadar çıkıyor.

TÜİK verilerine göre nisanda aylık yüzde 9.7, yıllık yüzde 80 zamlanarak 140,8 TL’ye çıkan çocuk pantolonları ise, Nebati ailesinin mağazasında 200 TL ila 800 TL aralığında.

TÜİK’e göre çocuk sweatshirt fiyatları 78 TL iken bu mağazalarda 190-780 TL, eşofmanlar 90 lira iken 149-600 TL ve çocuk elbiseleri 109,6 TL iken 149 ila 1900 TL’ye kadar çıkıyor.

Şube sayısı arttı

Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyid Nebati’nin sahibi olduğu B&G Store, mart ayında Beylikdüzü’ndeki bir AVM’de açtığı şube ile mağaza sayılarına yenilerini eklemişti. Şirketin, Nebati’nin bakanlığı döneminde açtığı şube sayısının 11’e ulaştığı belirtilmişti.

Şirketin halihazırda Türkiye’de 102, yurt dışında 16 mağazası bulunuyor.

B&G Store adıyla çocuk giyiminde söz sahibi olan mağaza zincirlerinde, üst gelir grubuna hitap eden ünlü İtalyan çocuk markaları Guess, Patrizia Pepe, Tyess, Lia Lea ile kendilerine ait Riccione ve Nebbati markalı ürünler satılıyor.

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