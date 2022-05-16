Bakan Nebati söyleşisinden sonra yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra köşesine döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile arasında geçen bir konuşmayı izinsiz yayımladığı iddiasının ardından yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra HaberTürk’teki köşesine döndü.
“’Ne oldu da ne yaşandı da bu kadar ara verdin yazılarına, ekranlara, sosyal medya kullanmaya?’ mealindeki soruları cevaplandırmama yönelik bir beklentiniz olduğunu da biliyorum. Ancak sevgili okurlarım, bunları konuşmanın ne bana ne de size faydası var! ‘Şu oldu, bu oldu’ deyip geçmiş bitmiş gündemin içinde debelenmek yerine; ‘Gelin önümüze bakalım’ derim” diyen Yılman, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Yılman, “Eğer bu kalem, bu memlekete, bu topluma bir fayda sağlayacak ise bu andan sonrasına odaklanması bence daha hayırlı olur” diye yazdı.
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HaberTürk yazarı Yılman'ın köşesinde aktardığı Bakan Nebati’nin "Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer" açıklaması dikkatleri çekmişti.
Yılman'ın köşe komşusu Fatih Altaylı, söz konusu açıklamanın Yılman ile Nebati arasında geçen bir sohbet olduğunu, Bakan’ın izninin alınmadan yayımlandığını öne sürmüştü. Altaylı; “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş. ‘Güven’ talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş” ifadelerini kullanmıştı.
Yılman, Bakan Nebati röportajının ardından yazılarına ara vermişti.