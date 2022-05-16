Bakan Nebati söyleşisinden sonra yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra köşesine döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile arasında geçen bir konuşmayı izinsiz yayımladığı iddiasının ardından yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra HaberTürk’teki köşesine döndü.

“’Ne oldu da ne yaşandı da bu kadar ara verdin yazılarına, ekranlara, sosyal medya kullanmaya?’ mealindeki soruları cevaplandırmama yönelik bir beklentiniz olduğunu da biliyorum. Ancak sevgili okurlarım, bunları konuşmanın ne bana ne de size faydası var! ‘Şu oldu, bu oldu’ deyip geçmiş bitmiş gündemin içinde debelenmek yerine; ‘Gelin önümüze bakalım’ derim” diyen Yılman, söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yılman, “Eğer bu kalem, bu memlekete, bu topluma bir fayda sağlayacak ise bu andan sonrasına odaklanması bence daha hayırlı olur” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.