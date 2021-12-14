Bakan Nebati ile görüşmesinin "kayıt dışı" olduğunu söyleyip köşe komşusu Yılman'ı eleştirmişti; Fatih Altaylı'nın yazısı kaldırıldı

Köşe komşusu Sevilay Yılman'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmenin "kayıt dışı" olmasına rağmen yayınlandığını söyleyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın söz konusu yazısı kaldırıldı.

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, Nebati ile yaptığı görüşmesi ses getiren köşe komşusu Yılman'ı eleştirdi.

Nebati'nin sözlerini, "aslında 'kayıt dışı' olan ama yayınlanan" diye tanımlayan Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin röportajını okuyunca ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Alışılmadık derecede hatta fazla açık sözlü, kamplaştırıcı olmayan, partiden çok toplumsal beraberliğe vurgu yapan, samimi bir röportajdı. Sonradan da anladık ki, aslında bu bir röportaj değil, samimi bir sohbet, bir teşekkür telefonu içinde yapılan bir hasbıhal, bir dostane konuşma imiş. Yani aslında yazılmamak kaydıyla yapılmış. Bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş.

'Güven' talebinde bulunan Bakan’a haksızlık olmuş."

Altaylı'nın söz konusu yazısı kaldırıldı. Bugünkü köşe yazısı 5 bölümden oluşan Altaylı'nın yazısının yalnızca 4 bölümüne ulaşılabiliyor.

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