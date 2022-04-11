Bakan Nebati: Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Nebati, yüksek seyreden enflasyon oranının geçici olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek "Fiyat artışlarının , vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz" dedi. Nebati ayrıca enflasyona karşı korumalı ürünler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Nebati, Türkiye'nin kalkınacağını ve 21. yüzyılda hak ettiği yere geleceğini ifade ederek "Bizim hedefimiz, tarımda ve enerjide dışarıya bağımlı olmayan bir ülke konuma gelmek" diye konuştu. Bakan Nebati, döviz kurunun üretim ve yatırım için "makul" seviyede olduğunu belirtti.

Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Hedefimiz tarımda ve enerjide dışa bağımlı olmayan bir ülke"

"Türkiye kalkınacak ve 21. yüzyılda hak ettiği seviyeyi yakalayacak diye bir iddiamız var. Bizim hedefimiz, tarımda ve enerjide dışarıya bağımlı olmayan bir ülke konuma gelmek. Bizim iddiamız Türkiye'yi en büyük 10 ekonominin içine sokmaktır. Sizi dinlemeye ama bu iddiamızın da sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ifade etmeye geldik. İddia sahibi olmak özgüven gerektirir. Özgüveniniz ve iddianız varsa, yerli aracını, yerli uçağınızı ve İHA'larınızı yaparsınız.

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil, son 20 yılda bu ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye'si değiliz, 21. yüzyıla damgasını vuran bir Türkiye'yiz.

Turizm gelirleri yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolara geldi. Bu yıl yüksek turizm geliri elde etmeye devam edeceğiz. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme sağladık.

Biz başarıların altına imza attıkça, bizi karalamaya çalışıyorlar, olsun biz çalışmaya devam edeceğiz.

"Enflasyonu yıl sonunda makul seviyeye getireceğiz"

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek.

Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının , vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Elektrikte KDV indirimi yaptık. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz."