Bakan Nebati: Enflasyon bir süre yüzde 40’lar civarında olacak, yıl sonu yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , reform programı ve takvimi olmayacağını söylerken, adımların sırayla uygulamaya konacağını belirtti. Nebati, enflasyonun bir süre yüzde 40 civarında seyredeceğini, yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30'un altına düşeceğini savundu.

Bakan Nebati, son dönemde sık sık bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi.

Nebati, yeni ekonomik modelin bir takvime bağlı olmadığını da kaydetti. Nebati “Bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek” dedi. "Kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak"

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre , Nebati şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi imkânları genişleyecek. Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. BOTAŞ gibi KİT’lerin gelirlerine dayalı hisse senedi çıkarılacak. Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması gündemde. Bu uygulamalarla tasarrufların artırılmasını ve Türk lirasının cazip hâle getirilmesi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergisel iyileştirmeler olabilecek. Bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması açısından adımlar olacak." "Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi imkânları genişleyecek. Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. BOTAŞ gibi KİT’lerin gelirlerine dayalı hisse senedi çıkarılacak. Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması gündemde. Bu uygulamalarla tasarrufların artırılmasını ve Türk lirasının cazip hâle getirilmesi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergisel iyileştirmeler olabilecek. Bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması açısından adımlar olacak."

Nebati, ayrıca "İhracata ve istihdama dönük büyüme modeli hedefimiz var. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kredi vereceğiz. Ama bu kredileri çok sıkı takip edeceğiz. Evvelden, sunulan kredilerin yüzde 70’i kata, yata, dövize gitmiş. Bunları tespit ettik. Artık kontrollü ve proje bazlı verilecek. Gereken takip yapılacak" açıklamasını yaptı. Nebati, ayrıca "İhracata ve istihdama dönük büyüme modeli hedefimiz var. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kredi vereceğiz. Ama bu kredileri çok sıkı takip edeceğiz. Evvelden, sunulan kredilerin yüzde 70’i kata, yata, dövize gitmiş. Bunları tespit ettik. Artık kontrollü ve proje bazlı verilecek. Gereken takip yapılacak" açıklamasını yaptı.

"Enflasyon bir süre yüzde 40’lar civarında olacak"