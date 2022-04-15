Bakan Nebati: Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine biziz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Nebati, yüksek seyreden enflasyonun döviz kurlarındaki artışla birlikte küresel çapta artan fiyatların birleşmesiyle oluştuğunu ifade ederek "Bu işin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine Türkiye'dir, yine biziz" diye konuştu.

Türkiye'nin 2020'de Çin'in ardından büyüyen tek ülke olduğuna dikkat çeken Nebati "Büyümeye devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse kapatamaz" dedi. İşsizlik oranlarındaki düşüşü değerlendiren Nebati "İşsizliği inşallah tek haneye indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomide sorunların olduğunun farkında olduklarına işaret eden Nebati "Sorunlara gözlerimizi kapayıp, halı altına süpürenlerden değiliz. Sorunlara karşı paydaşlarımızla nasıl çözüleceğine dair kafa yoruyoruz" diye konuştu.

İş dünyasına seslenen Nebati "Türk Lirası'na güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin" çağrısında bulundu.

Nebati'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizi korkuya ve paniğe sevk eden çevrenin bir şeyi idrak etmesi lazım, hangi spekülatif hareketleri yaparsanız yapın, vatan-millet aşkımızı söndüremeyeceksiniz.

Onların gözünde ekonomi bir takım grafik ve ezberlenmiş hazır olan formüllerdir. Unuttukları bir şey var bunların yanında bir ekonominin ve paydaşlarının başta kendilerine olmak üzere kendilerine duyduğu güvendir, bir özgüven meselesidir. Özgüvenimizle istikrarlı duruşumuzla, yol ve yöntemleri bilişimizle bütün engelleri ve karamsarlık tablolarını yıkacak iradeye sahibiz Elhamdülillah

"Büyümeye devam edeceğiz, önümüzü kimse tıkayamaz"

2020 yılında Türkiye Çin'den sonra büyüyen ülke oldu. Dünya ne oldu? Küçüldü. Dünya Bankası'ndan uluslararası kuruluşlara kadar Türkiye yüzde 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye başladılar. Ne oldu? Yüzde 11 büyüdü. İşsizlik patlayacak yüzde 14,15 olacak diyenler ne oldu? Son açıklanan veriyi biliyorsunuz yüzde 10,7'ye düştü.

Bu ülkeyle birlikte herkes büyüyecek, büyümeye devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse kapatamaz. Dünya aynı problemlerle karşı karşıya kalıyor. Karadeniz'in kuzeyinde savaş var, emtia, petrol, gıda fiyatları almış başını gidiyor. Sonuç; dünyada ABD'de Avrupa'da son 40 yılın 50 yılın 70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalan ülkeler var. Ortada Türkiye ve dünya açısında ciddi bir problem var. Ne diyorlar yandık, bittik, öldük. Kim diyor? Önünde akademik tirti olanlar muhalefetin önde gidenleri, ülkenin akıllıları. Televizyonda konuşuyorlar.

"Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz"

İş Dünyası'na sesleniyorum; kapasite kullanım oranı kaç? yüzde 80. İşsizlik yüzde 10,7. İhracatımızı 236 milyar dolarlarda. İşinizi büyütmüyor musunuz? İşinizi büyütmüyor musunuz? Kazanmıyor musunuz? Çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Bütün bunlar varken, yandık, bittik, bu ülke yanmaz. Problemlere gözlerimizi kapayıp, sorunları halı altına süpürenlerden değiliz. Sorunlara karşı paydaşlarımızla nasıl çözüleceğine dair kafa yoruyoruz. Bu işler böyle yürümez.

Kur stabil hale geldi. Kontrolümüz altında. Sorun ne? Enflasyon. Bir tarafta dünyadan kaynaklanıyor. 2018'den beri yükselen döviz kurunun oynak olması küresel fiyatlarla birleşince enflasyon artmasına sebep oldu. Ne yaptığımızı biliyoruz bu işin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle bu enflasyonun üstesinden gelecek de yine Türkiye'dir, yine biziz. Sizlerle bu işin üstesinden geleceğiz.

"İşsizliği tek haneye düşüreceğiz"

Borsa İstanbul rekor kırıyor. Rekorları her gün egale ediyor. Büyüme öncü göstergeler ilk çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Geçen yıl 30 milyon turist geldi. Bu yıl inşallah hem turist hem de gelirimiz artarak devam edecek. Rusya ve Ukrayna'dan turist sıkıntımız var ama inşallah alternatif pazarlardan bu açığı kapayacağız.

Cumhurbaşkanımızın duyurduğu üzere, üretim, ihracat, turizm, teknolojik ve tarımda dahil olmak üzere yatırım yapacak kim varsa 150 milyarlık krediyi önlerine sunacağız.

150 milyar liralık kısmın 100 milyarlık kısmı ihracat ve ithalatın ikamesine yapılacak yatırımlara verilecek, lütfen yatırım yapın, yatırıma devam. Ucuz kredi veriyoruz. Neden? Eksi yok, yeni uygulamalara bakın, enflasyonun çok çok altında bir kere yüzde 9 ya. Kamu bankalarımızın da işbirliğiyle bu imkanları kullandırtacağız. 50 milyarı da turizm ve döviz kazandırıcı faaliyetlere kullandırılacak.

"TL'ye güvenin"

Türk Lirası'na güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. Finansman alanını düzenlemiş olalım, TL'yi daha kuvvetli bir şekilde kullanılabilir hale getirelim. Yatırım amaçlı kredi verilecek. Kalkınma bankası üzerinden olacak. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz.

Bizim yatırım yapılacak imkanlarımız sınırsız, yeter ki yatırım yapın. Bizim için çok önemli bir yıl. 2023'te bu kredilerin hızlı şekilde döndüğünü göreceğiz. 2023'te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz, Togg'un denemesini yaptık, Akkuyu'nun ilk ünitesi açılacak. 2023'ü biz 2023'ün ruhuna layık şekilde karşılayacağız"