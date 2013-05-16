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Yaşam

Bakan Nabi Avcı'dan ikinci tatil müjdesi

20 Mayıs Pazartesi günü ilk ve ortaokul öğrencileri için de tatil edildi

16 Mayıs 2013 16:53

Burdur'da incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sadece lise öğrencilerine tatil olacağı açıklanan 20 Mayıs Pazartesi gününün ilk ve ortaokul öğrencileri için de tatil edildiğini açıkladı.

Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili dün yapılan açıklamalarda bir ifadeden ötürü yanlış anlamanın söz konusu olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamalara lise düzeyinde gençler katılıyor. İlk ve ortaokullar 23 Nisan Bayramı'na daha çok katılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan liselilerimizin yanı sıra ilkokullarımız ve ortaokullarımız da 20 Mayıs'ta tatil yapabilecek."

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