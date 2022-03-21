Bakan Nebati'den elektrik sorusuna yanıt: Bu günlerde indirim söz konusu değil

25 yerel televizyondan yayınlanan "Anadolu Soruyor" adlı programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'deki petrol fiyatlarının çok ucuz olduğunu iddia etti. Nebati, "Elektrik fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusunu da "Bu günlerde öylesine bir indirim söz konusu olmayacaktır” yanıtını verdi.
Nebati, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk Lirasına olan güvenin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok"
"Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. Euro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun."
"Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de"
Nebati, Türkiye'deki sıkıntının enflasyon olduğuna değinerek, "Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğal gazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceğiz." ifadelerini kullandı.
"Yağ sorunu yok"
Nabati, Türkiye'de yağ sorunu olmadığı ifade ederek, muhalefeti eleştirdi. Nebati, "Yağ stoku var, ‘öldük, bittik’ diye bir şey yaptılar. Dedik ki boşuna evinize stokları yüklemeyin. Şimdi normale döndü. Şimdi bazılarının evinde, aylık, yıllık yağ stoku var. O gün yağ bitti diyenler; şu anda marketlerde yağ var diyorlar mı? Demiyorlar. Yaptılar gittiler. Toplum 1 günlük afedersiniz bunların gazına geldi, ertesi gün kesildi mi kesildi. Bunların kendi evleri yanacak yangın diyecekler kimse itfaiye istemeyecek" diye konuştu.
"Kripto para çalışması tamamlandı"
Nebati, kripto para düzenlemesiyle ilgili de "Çalışmalar bizim açımızdan tamamlandı. Bundan sonrası meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip yasalaşacak bir durum. Bundan sonrası meclisin gündeminde bizden çıktı artık" dedi.
"Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir"
Nebati, petrol fiyatları hakkında, "Petrol fiyatlarında artışı da hissettiririz, düşüşü de hissettiririz. Bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü sonuçta bütçenin de birtakım zorlukları vardır. Yani kusura bakmasınlar, muhalefet haksızlık yapıyor söyleyeyim. Bu petrolü ben üretmiyorum, petrolü ithal ediyorum. Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler anında vatandaşına yansıtıyor. Bizde kesinlikle şu anda çok çok ucuz. Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle de oldukça ucuzuz. Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir. Satın alma gücü paritesine göre değerlendirme yapılsa bile" dedi.
"İndirim söz konusu değil"
"Elektrik fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nebati, “Elektrikle ilgili KDV indirimini yaptık, iyileştirmeyi yaptık. Kademeli bir geçiş yaptık. Bu günlerde öylesine bir indirim söz konusu olmayacaktır” dedi.