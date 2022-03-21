Bakan Nebati'den elektrik sorusuna yanıt: Bu günlerde indirim söz konusu değil

25 yerel televizyondan yayınlanan "Anadolu Soruyor" adlı programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'deki petrol fiyatlarının çok ucuz olduğunu iddia etti. Nebati, "Elektrik fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusunu da "Bu günlerde öylesine bir indirim söz konusu olmayacaktır” yanıtını verdi.

Nebati, "Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

"İstikrarı sağladık"

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde 3 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Nabati, "Buraya katılım halen oluyor. İstikrarı sağladık. 570 lirayı aştı toplanan para. Son günlerde de artış devam ediyor. Halen düz bir çizgiye ulaşmadı. Halen yükseliyor. Burada dolayısıyla girişler var. Yatırımcıların çıkma ihtimali çok düşük" değerlendirmesinde bulundu.