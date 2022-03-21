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Ekonomi

Bakan Nebati'den elektrik sorusuna yanıt: Bu günlerde indirim söz konusu değil

"Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum"

21 Mart 2022 23:08

25 yerel televizyondan yayınlanan "Anadolu Soruyor" adlı programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'deki petrol fiyatlarının çok ucuz olduğunu iddia etti. Nebati, "Elektrik fiyatlarında indirim olacak mı?" sorusunu da "Bu günlerde öylesine bir indirim söz konusu olmayacaktır” yanıtını verdi.

Nebati, "Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

"İstikrarı sağladık"

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde 3 ayı geride bıraktıklarını ifade eden Nabati, "Buraya katılım halen oluyor. İstikrarı sağladık. 570 lirayı aştı toplanan para. Son günlerde de artış devam ediyor. Halen düz bir çizgiye ulaşmadı. Halen yükseliyor. Burada dolayısıyla girişler var. Yatırımcıların çıkma ihtimali çok düşük" değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk Lirasına olan güvenin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok"

"Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. Euro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun."

"Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de"

Nebati, Türkiye'deki sıkıntının enflasyon olduğuna değinerek, "Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğal gazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yağ sorunu yok"

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