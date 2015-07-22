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Bakan, "Musluk suyu içiyor musunuz?" diye sordu, yüzde 63 "Hayır" dedi

Anketi yanıtlayan 2524 kişiden yüzde 63'ünün cevabı "Hayır" oldu

21 Kasım 2015 20:21

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Twitter üzerinde başlattığı musluk suyu anketi sona erdi. Eroğlu'nun "Evinizde şebeke suyu içiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 2500'den fazla kişinin yüzde 63'ü 'hayır' yanıtını verdi.

Eroğlu, dün içme suyuna ilişkin yapılan çalışmalardan bahsederek, vatandaşın evinde çeşmeden şebeke suyu içip içmediğini sormuştu. Anketi yanıtlayan 2524 kişiden yüzde 63'ünün cevabı 'hayır' oldu.

 

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