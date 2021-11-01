Dış ticaret açığı ekimde 1.5 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerine açıkladı. Buna göre ihracat ekimde yıllık yüzde 20.2 artışla, 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son 12 aylık ihracat rakamı ise 215,7 milyar dolar olurken, Bakan Muş söz konusu miktarın yeni bir "rekor" olduğunu ifade etti.

Genel Ticaret Sistemine göre, ekim ayında dış ticaret dengesi 1,46 milyar dolar açık verdi. Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,17 oranında, ithalat ise yüzde 12,97 oranında artış kaydetti.

İthalat ise yüzde 13'lük artışla, 20,3 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamlara göre dış ticaret açığı ise 1,5 milyar dolar oldu.

Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,3 seviyesinde gerçekleşti.