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Bakan Muş: Gürbulak'ta 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi

22 Aralık 2021 10:05

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. 

 

Bakan Muşuyuşturucu
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