Bakan Muş: Cari açık sorununu Türkiye gündeminden çıkaracağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Uzun yıllardır ülkemizin büyüme ile birlikte önemli gündem maddelerinden biri de cari açık meselesidir. Attığımız adımlarla göreceksiniz ki gelecek nesillerin gündeminde Türkiye’nin cari açık problemi olmayacak. Biz bu cari açık sorununu Türkiye’nin gündeminde çıkarmış olacağız" dedi.



Bakan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Muş'un yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Muş, 2020 yılında küresel ekonomide yüzde 3,3'lük tarihsel daralma yaşanırken, dünya mal ticaretinde ise küçülmenin yüzde 5,3 olduğunu belirtti.

Bakan Muş, aşılamanın hızlanması ve 2021 yılına ilişkin öncü göstergeler ile küresel ekonomide toparlanmanın devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz 2020 yılında pandemiye rağmen yüzde 1,8’lik oranında bir büyüme gerçekleştirmiştir. Dünyada Çin'den sonra büyüyen sadece ülkemizdir. 2021 yılı ilk çeyreğinde net ihracat ve yatırımların katkısıyla yüzde 7 oranında büyüyerek G-20 içinde Çin'den sonra en hızlı büyüme performansını sergiledik. İhracatımız son 12 aylık döneminde 200 milyar dolar seviyesine ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış durumda. İhracatın ve yatırımların katkısıyla gerçekleşen büyümemiz, gelecek kuşakların daha müreffeh bir ülkede yaşamasını mümkün kılacaktır. Uzun yıllardır ülkemizin büyüme ile birlikte önemli gündem maddelerinden biri de cari açık meselesidir. Cari açığımız da büyük oranda enerji ithalatımızla alakalıdır. Karadeniz’de çok önemli keşifler yapıldı. Önümüzdeki dönemde başka müjdelerin de geleceğini öngörüyoruz. Buradaki kaynakların ekonomimize kazandırılmasıyla katma değerli ihracat ve yatırımların desteklediği büyümemizle birlikte düşünüldüğünde cari açığın orta vadede ülkemizin gündeminden düşeceğine inanıyoruz. İnşallah attığımız adımlarla göreceksiniz ki gelecek nesillerin gündeminde Türkiye’nin cari açık problemi olmayacak. Biz bu cari açık sorununu Türkiye'nin gündeminde çıkarmış olacağız" diye konuştu.

"Erken seçim çağrıları kasıtlı olarak gündemde tutuluyor"

Bakan Muş, 'erken seçim' çağrılarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Tam ekonomide pandemi sonrası açılma süreci başlamışken, Türkiye ihracatta rekorlar kırarken, sanayide çarklar hızlı dönmeye ve üretim artmaya başlamışken bazı çevreler tarafından erken seçim söylemi dillendirilmeye başlanmaktadır. Bu söylemin ekonomi ve piyasaları olumsuz etkilemek için kasıtlı olarak gündemde tutulduğunu gayet iyi biliyoruz. Türkiye'de erken seçimi gerektirecek ne ekonomik ne de siyasi bir koşul mevcuttur. Türkiye'nin erken seçim tartışmaları ile kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugüne kadar büyük işlere imza atan hükumetimiz 2023’e kadar daha birçok dev projeyi hayata geçirecek, siz iş dünyasının da katkıları ile Türkiye ekonomisini daha da büyütecektir. Birileri Türkiye'yi 90'ların kısır tartışmalarına çekmeye çalışabilir, gazete manşetleri ile erken seçim tartışmaları açabilir fakat biz bu tartışmalarla Türkiye'ye vakit kaybettirmeyeceğiz. Türkiye'yi bu anlamsız gündemlerle meşgul etmeyeceğiz."

Hicarcıklıoğlu: Asgari ücret desteği konusunda düzenleme gerekiyor

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise asgari ücret desteği konusunda yasal mevzuatın hala tamamlanmadığını ve uygulamanın başlamadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu konunun daha faza gecikmeden sonuçlanmasını bekliyoruz. Ticaret sicilde, şube tescil giderleri yeni şirket kurmaktan daha pahalı geldi ve büyük bir mali külfete dönüştü. Burada indirime gitmeye ihtiyaç var. Ham madde tedarikinde sorunlar yaşanıyor, bunların detayına da arkadaşlarımız değinecek. İhracat taahhüt kapamaları ve dahilde işleme izin belgeleri için ilave süre verilmesine ihtiyaç var, zira pandeminin etkileri hala devam ediyor. Gümrük işlemlerinde özellikle fazla mesai ücretleri önemli bir gidere dönüştü ve ihracatçılarımıza çok olumsuz yansıyor, bu konuda bir düzenleme gerekiyor. AB Yeşil Mutabakatı'na yönelik olarak, kamu ve özel sektörü birlikte çalışarak, ortak politika belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor." (DHA)