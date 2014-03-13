Bakan Müezzinoğlu: Ahmet Necdet Sezer diye bir saksı...

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer ve seçilme süreciyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Müezzinoğlu, "5 tane siyasi parti genel başkanına dedik ki siz tanımasanız da olur. Milletin tanımaması zaten hiç önemli değil. Ahmet Necdet Sezer diye bir saksı, sizin önünüze koyarız siz de seçersiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Esenler Kültür Merkezi'nde partililerle istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Müezzinoğlu, 30 Mart'ta oy kullanmak isteyen yatalak hastaların sandığa götürüleceğini söyledi. Müezzinoğlu, “Hakları yok mu? Arkadaşlara talimat verdim. 30 Mart'ta oy kullanmak isteyen, evine bağımlı hastalarımızı, istiyorsa tamamını o gün nasıl ameliyathaneye götürme koşullarımız varsa, oy kullanma isteyen tüm hastalarımızı o gün bu kabine götürmek bizim görevimizdir" diye konuştu.

Sinan Bilgili'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmalarına da değinen Bakan Müezzinoğlu, “Yeni yeni tuzaklar yeni tezgahlar. Ayışığı, Sarıkız, Balyoz, Cumhuriyet yürüyüşleri, Danıştay hadiseleri... Ondan sonra geldi cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Cumhurbaşkanını siz seçemezsiniz. Niye? Bugüne kadar kararı hep biz verdik. Siyasi parti liderlerini tespih gibi dizdik masaya. 5 tane siyasi parti genel başkanına dedik ki siz tanımasanız da olur. Milletin tanımaması zaten hiç önemli değil. Ahmet Necdet Sezer diye bir saksı, sizin önünüze koyarız siz de seçersiniz. Çünkü biz emrediyoruz dediler emrettiler ve seçtirttiler. Ama zannettiler ki yine öyle bir AK Parti var. Yine öyle bir söz geçirecekleri diş geçirecekleri bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ama yağma yok. Artık millet var. Milletle beraber yürüyen bir AK Parti var. Milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Asla boyun eğmedik. Bu ülkede başaramadığımız tek bir şey var. O da hocam ne yazık ki sakal bırakmadı. Sakal bırakmış olsaydı sözünü dinleyecek ve anayasa değişikliğini de başarmış olacaktık. Ama anayasa değişikliğini yapamadığımız için bir anayasaya gitme ve komşu kapı gibi cumhurbaşkanlığı seçimleri için 367 hukuk ucubesini çıkarttılar. Şimdi bakın meclisi toplantıya çağırıyorlar. 184 oldu mu toplanırız diyorlar. Peki o zaman 367 şartını niye aradınız" şeklinde konuştu.

Berkin Elvan açıklaması

Önceki gün hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesine başsağlığı dileyen Bakan Müezzinoğlu, “8 insanımızı kaybettik. Dün de Berkin evladımızı bu olaylarda yaralandığı için kaybettik. 269 gün tedavisini yapmamıza rağmen kaybettik. Keşke yaşatabilseydik ama kısmet olmadı. Allah rahmet eylesin. Rabbim onun ailesine sabırlar versin. Başları sağ olsun" dedi.