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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Abdülhamid'in torunlarına vatandaşlık vermek isteriz

Çavuşoğlu ve Uysal, 2. Abdülhamid'in vefatının anma etkinliklerine katıldı

12 Şubat 2018 14:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2. Abdülhamid’in vefatının 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’da bulunan Osmanlı Hanedanı ailesiyle kahvaltıda bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Vatandaşlık olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz" dedi.

Abdülhamid’in torunlarıyla bir araya gelmek için bundan sonra da programlar düzenleneceğini kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Vatandaşlık olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz. Türk vatandaşlığı olmayan ama almak isteyen biri varsa elbette Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim” ifadesini kullandı.

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