Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kürt sorunu yoktur'" sözlerinin ardından Batman doğumlu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten farklı bir açıklama geldi. Şimşek, Türk-Arap Ekonomi Forumu'na katıldı. Şimşek forumun açılışında yaptığı konuşmasında, “Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır" dedi. Bakan Şimşek katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“40 bin ölüm bundan dolayı gerçekleşti. Geçtiğimiz 30 sene zarfından neredeyse 40 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Ekonomik açıdan ise maliyeti, 300 milyar dolardır. Diğer tahminlere göre de dolaylı kayıplar da var, 500 milyar dolar. Ama biz artık milyarlarca dolar kaybetmek hiç istemiyoruz. Biz bu parayı, eğitime, alt yapıya kanalize etmek istiyoruz. Benim hükümetim şu anda bir barış süreci üzerinde çalışmakta ve bunu başarıyla sürdürmektedir. Silahsızlanma çağrısı yapılmaktadır ve bu çok önemli bir ileriye dönük adımdır. Bu önümüzdeki dönemde başarıya kavuşabilir. Mezheplerle ilgili problem bu şekilde ele alınacak olursa Türkiye bir ilham kaynağı olacaktır."

2010 yılında verdiği bir röportajda "Ben 6 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum. Babam Türkçe öğrenemedi, hep Kürtçe konuştuk" diyen Şimşek, “Eğer Kürt sorununu çözebilirsek, bu barış süreci sonunda o zaman Türkiye'nin GSMH her yıl yüzde 1 artabilecektir. Bu bölgede de etkisini gösterecektir" ifadelerini kullandı.

‘Türkiye AB'ye girmese bile Avrupa'nın bir Norveç'i, bir İsviçre'si haline gelecek’

Bakan Şimşek, “Kamuoyuna baktığınızda siyasetin istikrara kavuştuğunu, pek bir değişiğim olmayacağını görüyorsunuz" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB'ye girse de girmese de en iyi küresel yönetişim standartlarına kavuşmak istediğini ifade ederek, “Yönetişim konusunda, mevzuat konusunda, iş dünyasındaki uygulama konusunda ve demokrasi standardı konusunda henüz hedefe ulaşamadık ama kararlıyız. Yani bir AB üyesi olmak için ne gerekiyorsa onları yapacağız. Türkiye AB'ye girmese bile Avrupa'nın bir Norveç'i, bir İsviçre'si haline gelecek. Dolayısıyla karşılıklı bir kazan-kazan durumu ortaya çıkacak. Dolayısıyla AB hala bizim için geçerli" diye konuştu.

‘Merkez Bankamız bağımsızdır’

Şimşek, konuşmasının ardından gerçekleştirilen panele de katıldı. Panelde yaptığı konuşmasında Şimşek, “Merkez Bankamız bağımsızdır ve kararları ekonomik rasyonlara göre verirler. Bizim para politikası standartlarımız nispeten daha gevşektir ama fiskal politikalarımız nispeten daha katıdır" dedi. Şimşek ayrıca doların küresel bazdaki yükselişinin gelişmekte olan ülkeler için iyi olmadığını ifade etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart'ta Balıkesir'de yaptığı konuşmada, ülkede Kürt sorunu olmadığını savunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi varsa bakıyorsun, Kürt sorunu. Kardeşim ne Kürt sorunu ya. Neyin eksik senin... Ne istiyorsun daha ne istiyorsun? Allah aşkına bizden farklı neyiniz var, her şeye sahipsiniz."