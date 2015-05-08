Bakan Mehdi Eker'in 300 akrabası HDP'ye geçti!

7 Haziran seçimleri yaklaştıkça partilerde çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. AKP seçime bir ay kala Batman'da kan kaybediyor. Daha önce AKP'de siyaset yürüten ve aynı zamanda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de akrabaları olan Alpahanlar ailesinden 300 kişi, seçimin en kritik partisi sayılabilecek HDP'ye geçti. Beşiri ilçesinden Alika aşireti üyeleri de, AKP'nin Kürt halkı üzerinde yürüttüğü politikalar nedeniyle HDP'ye geçtiklerini belirtti.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; HDP Milletvekili adayı Saadet Becerikli, HDP PM üyesi Osman Ergin, Batman eski Belediye Başkanı Necdet Atalay, ikna komisyonu üyeleri ve diğer partililer de şimdiye kadar AKP içerisinde aktif çalışma yürüten Alpahanlar (Maladina) ailesinden 300 kişilik bir grup ile HDP çatısı altında bir araya gelmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde Alpahanlar'ın aile büyüklerinden Selahattin Alpahan, AKP hükümetinin halkı yıllarca "Barış, kardeşlik ve demokrasi" söylemleri ile kandırdığını belirterek, "AKP, en son Kobane'de yaşanan savaşta YPG ile DAİŞ çetelerini bile bir tuttu. Kürtlere hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kobane düştü düşecek' diye meydanlarda bağırdı. Bunlardan etkilenerek biz de HDP saflarında yer almaya karar verdik. Umut ediyoruz ki halen AKP'nin yanında yer alan Kürtler de doğruyu görerek HDP'nin çatısı altında toplanır. Biz de artık vekaleten verdiğimiz oylarımızı geri alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından aile üyeleri HDP'ye geçerken, daha sonra yemek verildi.

AKP'den bir kopuş da Beşiri ilçesinden geldi. İlçenin en büyük ve kalabalık aşireti olan Alika aşireti üyeleri de AKP'nin Kürt halkı üzerinde yürütmüş olduğu politikalar nedeniyle HDP'ye geçtiklerini duyurdu. Alika Aşireti kanaat önderi olan ve iki dönem AKP Beşiri İlçe Başkanlığı yapan Davut Apaydın, HDP'ye geçti.