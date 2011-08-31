Bakan Mehdi Eker: Sınır ötesi kara harekâtı kararı yok

T24 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Hükümetin sınır ötesi kara harekatı yönünde bir kararının bulunmadığını söyledi. Bakan Eker, PKK'nın Türkiye'nin sivilleşmesi ve demokratikleşmesinden rahatsız olduğu için sabote ettiğini, sabotajların Kürtler'in yararına olmadığını kaydetti.





'Türkiye'nin normalleşmesi güzel bir gelişmedir'



Habertürk'te yer alan habere göre, Bakan Eker, Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katıldıktan sonra beraberinde Vali Mustafa Toprak ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ndeki resmi bayramlaşma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başkomutan sıfatıyla kutlamaları kabul etmesi ile e-muhtıranın TSK'nın internet sitesinde kaldırılmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiren Bakan Eker, "Bunlar Türkiye'nin normalleşmesi ve sivilleşmesiyle ilgili çok güzel bir gelişmedir. Olması gereken buydu zaten. Bunu Türkiye için bir kazanç olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sivilleşmesi adına atılmış önemli bir adımdır. Zaten 27 Nisan bildirisinin bugüne kadar kaldırılması çok geç kalınmış bir karardır. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir. YAŞ'daki yeni oturma düzeni de, bunlar olması gereken gelişmelerdir. Türkiye için bir kazançtır" dedi.





'Sınır ötesi kara harekâtı kararımız yok'



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik hava harekatını gerekli olduğunu kaydeden Bakan Eker, hükümet olarak kara harekatı için bir karar almadıklarını söyledi. Kan akmasını kimin kanı olursa olsun istemediklerini, ancak PKK'lıların saldırısının karşılıksız kalmaması gerektiğini söyleyen Eker, "Türkiye'de son 1.5 ay içerisinde terör örgütünün şiddet olaylarında bir artış var. Gün geçmiyor ki bir yerde mayın patlamasın, bir asker, bir polis, bir korucu şehit olmasın. Kan dökülmesinden hiçbir zaman kimin kanı olursa olsun biz bundan memnun değiliz. Bunun olmasını istemiyoruz. Ama terör örgütü, bu kadar mayın patlattığında, saldırı yaptığında, nöbet kulübesinde duran güvenlik mensubu katledildiğinde, öldürüldüğünde bütün bunların her birinin de bir cevabının olması lazım. Cevapsız olması da toplumdaki vicdanı bu defa rahatsız ediyor. Terör örgütünün bu tür eylemleri olduğu sürece cevap da verilecektir. Ama kara operasyonuyla ilgili hükümetin şu anda bir kararı yok" diye konuştu.



PKK'nın, Kürt sorununun barış içerisinde çözümünün politik çıkarlarına ters olduğu için baltaladığını kaydeden Bakan Eker, "2007 yılında da böyle saldırılar oldu. O zaman biz seçimden sonra bir anayasa çalışması yapıyorduk. O zaman Dağlıca, Aktütün gibi bir sürü saldırılar yapıldı. Başbakanın meclis genel kurulunda 61. hükümetin programı üzerinde tartışmalar yapılırken sarf ettiği sözleri hatırlayın. Sayın Başbakanın Kürt meselesinin çözümüyle ilgili verdiği çok net ve çok açık mesajlar. Bütün toplum katmanlarının katıldığı, bütün kuruluşların iştirak ettiği bir mutabakatla yeni anayasanın hazırlanmasıyla ilgili kesin bir irade beyanının olduğu günde hemen iki gün sonrasındaki şiddetli saldırıları düşünün. Bunlar tamamen sabotajdır. Hal böyleyken niye kimse terör örgütünün yaptığı bu şiddeti, katliamları, cinayetleri, saldırıları söylemiyor da ?efendim bu hava operasyonları' deniliyor" ifadelerini kullandı.





'Sabotajlar Kürtler'in çıkarına değil'



Saldırıların neden arttığının sorgulanması gerektiğini ifade eden Bakan Eker, "Bu sabotajlar Kürtler'in çıkarına değildir. Türkiye'de yeni bir anayasayla sivilleşme ve demokratikleşmeyle Kürtler'in de Türkler'in de bütün vatandaşların alabileceği bir takım hakların, düzenlemelerin, yaşayacakları bir takım standartların resmen engellenmesi çabasıdır. Biz gündemi değiştirmedik, bizim gündemimiz Türkiye'ye hizmettir. Türkiye'yi demokratikleştirmek ve sivilleştirmektir. Terör örgütü bu kadar mayın patlatıp, saldırı yapıyorsa, bunun da karşılıksız bırakılmasını kimse bekleyemez" dedi.





Reuters'in ilginç iddiası!



Uluslararası haber ajansı Reuters ilginç bir iddia ortaya attıp, Iraklı kaynaklara dayanarak, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta 1300 askerinin konuşlu olduğunu öne sürdü.





