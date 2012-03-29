Bakan Mehdi Eker: Kargoyla bal getirttim sahte çıktı

Son günlere damgasını vuran “zehirli meyve, sahte bal ve GDO’lu ürün” iddialarına yanıt veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Rafta sahte bal yok. Kargoyla gelenlerde sorun var” dedi. Greenpeace’in ‘zehirli meyve’ iddiaları için de “Bu iddialar menfaat şebekelerinin işi. Türkiye’de GDO’lu üretim yasak” diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Mehdi Eker, son günlere damgasını vuran “zehirli meyve, sahte bal ve GDO’lu ürün” iddialarına yanıt verdi. Eker, “Zehirli meyve iddiaları tamamen menfaat şebekelerinin işi. Raftaki ürünlerde sahte bal yok. ‘Kargoyla gelenlerde sorun var’ dediler, bizzat bakanlığa kargoyla ürün sipariş verdik, sahte çıktı” dedi. Eker, TBMM’de gazetecilerle sohbetinde Greenpeace’in Türkiye’deki sebze ve meyvelerin kimyasal yapısıyla ilgili raporu için de şunları söyledi:

AB’den uyarı yok

Avrupa Birliği (AB) üzerinden bir tane bile Türkiye’ye geri bildirim gelmedi. Üzümde en fazla 4 adet ilaç kullanılabiliyor. İddiada 24 tür ilaç denmiş, böyle şey mümkün mü? Bunu söyleyenler, bazı menfaat şebekelerinin temsilcisi. AB ülkeleriyle aramızda hızlı alarm sistemi var. Zerre kadar standart dışı bir şey varsa, AB hemen bize bildiriyor. Biz de bu ürün kimin ise hemen izlemeye alıyoruz. Hatta ürettiği diğer ürünleri de takip ediyoruz. Olumsuz bir durum varsa, ürünleri imha ediyoruz. Bunların yurt içinde satışı da yasak. Bizim sistemimiz, Dünya Sağlık Örgütü ve AB standartlarındadır. Armutla ilgili iki yıl önce böyle bir şey söz konusu oldu. Hemen izlemeye aldık ama bir daha sorun çıkmadı.

Kargodan bal satın aldık

Sahte bal üreten firmaları teşhir ettik. Bunlara 10’ar bin lira da para cezası verildi. Tekrarı halinde cezalar katlanacak, firmanın izninin iptaline kadar gider bu cezalar. Bu balların satışı iki türlü yapılmış. İncelemelerde bunu gördük. Mesela market rafından alınan ballarda bir sorun görünmüyor ama kargo yoluyla gelenlere bir baktık, taklit durumu var. Biz bunu özel olarak takip ettik. Raftaki üründe bir şey çıkmayınca, bakanlıktan istendiğini fark ettirmeden ilgili firmalardan bizzat kargo yoluyla satın alma yaptık. Gelen balların referans labarotuvar incelemesinde kurallara uygun üretilmediği ve sahte bal olduğu anlaşıldı.

GDO’lu üretim yasak

Türkiye’de GDO’lu üretim kesinlikle yasaktır. İthalatı da yasak. GDO’lu yem üretimi de yasak. Sadece Biyo Güvenlik Kurulu’nun izin verdiği şekilde bazı yemlerde GDO’lu mısır ve soya kullanılıyor. Şu ana kadar bir kere bile GDO’lu ürüne ithalat izni verilmedi. GDO’lu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinden insan sağlığına zararlı olup olmadığı konusunda AB’nin yaptığı 27 adet araştırma var. AB diyorki; dünyada bugüne kadar GDO’lu yemin hayvana geçtiğine dair bir tane bile kanıt yok. Bu araştırma sonuçlarına göre, GDO’lu yem sindirim sisteminde çözülüyor ve gen zinciri bozuluyor.

Kimyasal kullanımı azaldı

Türkiye’de bundan 10 yıl önce 30 milyon ton sebze ve meyve üretilip, 50-56 bin ton kimyasal madde kullanılırken, bugün 10 milyon ton daha fazla yaş meyve ve sebze üretilip, 20 bin ton daha az ilaç kullanılıyor. 75 kimyasal maddenin uygulamasını yasakladık. Eskiden kimyasal ilaçlar reçetesiz satılırdı, buna yasak getirdik. Artık ilaçlar reçeteyle satılıyor.

RTÜK 3 bal markasının reklamını durdurdu

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tespitleri üzerine, 3 bal markasının reklamlarını durdurdu. RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Balderesi, Bal Teknesi ve Osmanlı Bal Evi”’nin televizyon reklamlarının durdurulduğu kaydedildi.