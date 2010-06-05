Bakan lüks oto vurgununu önledi

T24-



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya, yanıltıcı beyanla yurt dışından lüks otomobil getirildiği yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine Bakan Yazıcı tarafından verilen talimatla İstanbul Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza ekipleri, Yeşilköy'de bir antrepoya operasyon düzenledi.





Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç'un da bizzat katıldığı operasyonda, Almanya'dan ithal edilen lüks otomobillerin gümrüğe sıfır olarak beyan edildiği tespit edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen uzmanlar, Mercedes marka otomobillerin sıfır kilometre araç olmadıklarını, Türkiye'ye getirilmeden önce Almanya'da 3 bin 500 - 4 bin kilometre yol yaptıklarını, verdikleri teknik raporla belgeledi.





El koyulan son model siyah renkli 7 Mercedesin piyasa değerinin 1 milyon 285 bin lira olduğu öğrenildi. Lüks otomobilleri yanıltıcı beyanla yurda sokmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Otomobilleri sıfır olarak işleme sokan gümrük personeli hakkında da soruşturma açıldı.





ANKARA'DA 2 MİLYON LİRALIK LÜKS OTO YEDEK PARÇASI





Öte yandan, gümrük muhafaza ekipleri, Ankara'da gerçekleştirdikleri bir başka operasyonda da benzer bir durumla karşılaştı. Yeni oto yedek parçası olarak gümrüğe beyan edilen 1866 parça eşyanın kullanılmış olduğu tespit edildi. Piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks otomobillere ait yedek parçalara el konuldu.





Bu arada yetkililer, AB ülkelerinden ithal edilen sıfır araçlardan gümrük vergisi alınmadığını, AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalatta ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulandığını belirttiler. Yetkililer, piyasaya olumsuz etkisi dolayısıyla İthalat Rejimi Kararı'nın ilgili maddesine göre ikinci el araç ithalatına izin verilmediğini hatırlattılar.