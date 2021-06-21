Bakan Kurum’un “Pazartesi başlıyoruz” dediği, Validebağ Korusu'na yapılacak millet bahçesine karşı çevreciler nöbette

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Validebağ Korusu projesine 21 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz” açıklaması üzerine Validebağ Gönüllüleri koruda nöbetlerine başladı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen gönüllüler, “Nöbetteyiz, buradayız, gitmiyoruz, kararlıyız” sloganları attı. Validebağ Korusu Abdülaziz Av Köşkü önünde masa kuran gönüllüler, Koru Rehabilitasyon ve Düzenlenmesi Yapım İşi adı altında ranta açan ihaleye karşı imza kampanyası da başlattı.

AKP'li Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan koruda, yapılmak istenenler mahallelinin tepkisine neden oldu. İhale, 17 milyon 695 bin 450 liraya Bitki Dünyası Sanayi ve Ticaret’e verildi. Bakan Kurum’un “Pazartesi başlıyoruz” dediği talana geçit vermeyen mahalleli, ihale iptal edilene kadar nöbetlerine devam edecek.

Yapay çim döşenecek

BirGün'de yer alan habere göre, ihalede en çok dikkat çeken noktalardan biri ise doğal sit alanı olan koruda, 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi ile ilgili kısım oldu. Ayrıca “Doğal niteliği bozmayacağız" denilen proje ihalesinde makinelerle yapılacak kazı işlemlerine ve doğal hayatı olumsuz etkileyecek elektrik direklerine de bütçe ayrılmış.

Anadolu yakasının en büyük doğal yeşil alanlarından birisi olan Validebağ Korusu hem tarihi hem doğal SİT alanı olarak 1. derece koruma altında.

Mahalle sakinlerinden dava

Üç mahalle sakini tarafından bugün 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’nın (KANİP) iptali yönünde dava açıldı. Davacılardan mahalleli Mehlika Bulut, “Biz koruyla aynı ada parseldeyiz. Tüm komşularımın teşvikiyle katıldım. Üç arkadaş davayı açtık. Koruyu sonuna kadar koruyacağız. Torunlarımız için gelecek nesiller için koruyacağız burayı” dedi.

TIKLAYIN - Validebağ Gönüllüleri'nden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e yalanlama; “Tamamen bir göz boyama girişimi"