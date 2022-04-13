Bakan Kurum: Konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışların nedeni ham madde girdileri; yoksa son 3-4 yıldır konutlarda bir artış söz konusu değildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışların nedeniyse ham madde girdileriyle ilgili. Yoksa son 3-4 yıldır konutlarda bir artış söz konusu değildi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

Kurum, yabancılara konut satışlarının genel konut fiyatlarını artırmasıyla ilgili olarak "Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti" bilgisini verdi.

"Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar"

"Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil" diyen Kurum, "Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok" ifadelerini kullandı.

Kurum, "Yılda 1,5 milyon ülkemizde konut satışı olur. Bunun yaklaşık yüzde 31'ini 1. ev konut satışları, kalanını da 2. el konutların el değiştirdiği bir satış görüyoruz. Bu satışları incelediğimizde arz-talep dengesine göre yüklenici firmalar konut yaparlar ve satış gerçekleştirirler. Geçtiğimiz yıllarda konut fazlalığı vardı, bir eleştiri söz konusuydu. Biz bunu Sayın Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımızla konuşarak bir kampanya yaptık. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar" dedi.

"İşin içinde fırsatçılar var"

"İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor" diyen Kurum, "Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk" dedi.

Kurum, "Konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışların nedeniyse ham madde girdileriyle ilgili. Yoksa son 3-4 yıldır konutlarda bir artış söz konusu değildi. Hiçbir zaman afetlerde, alt gelir, orta gelir vatandaşlarımızın çaresiz kalması konusunda bir tavır sergilemedik. O yüzden sosyal konut ve kentsel dönüşüm faaliyetlerine devam edeceğiz. Kirada doğrudan bizim bir rolümüz yok. Arz-talebi dengelediğimiz zaman kiralarda istediğimiz seviye gelecektir" ifadelerini kullandı.