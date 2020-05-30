Bakan Kurum: Elazığ'da yapımı süren konutlar bir yıl içerisinde teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesine yapılacak konutlarla ilgili olarak, "Konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi.

Elazığ'da deprem bölgesine yapılacak yeni konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek" dedi.

Kurum'un açıklamaları şöyle: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek.

"Depremden sonra tüm birimleri ile vatandaşın yanında nasıl olunması gerekir, yapılması gereken projeler en hızlı nasıl yapılır bunu göstermek istiyoruz. Dalga dalga projelerimizi gerçekleştireceğiz.

"Yeni Elazığ sosyal donatıları ile emin adımlarla 2023'e doğru gidecek, bölgede parlayan bir yıldız haline gelecektir. Pandemi sürecinde biz çalışmalarımızı hiçbir şekilde durdurmadık."