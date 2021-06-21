Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Marmara Denizi'nin 30 metre derinliğine oksijen verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile mücadelede yeni bir yöntem kullanılacağını açıkladı. Marmara Denizi'ne oksijen verileceğini söyleyen Bakan Kurum, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj seferberliği ile ilgili açıklamada bulundu. Marmara Denizi'ne oksijen verileceğini söyleyen Bakan Kurum, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz." dedi.

Bakan Kurum, "Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz" sözlerini kullandı.