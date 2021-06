Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Köprü ile başlayacak, yaz aylarında temeli atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul projesine kararlı şekilde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yaz aylarında temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız" dedi. Kurum, "Köprü ile başlayacak, 6 köprümüz var. Köprülerin yapılması gerekiyor. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul'un parçasıdır, 6 yıl içinde tamamlanacaktır" açıklamasını yaptı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cinderesi Kentsel Dönüşüm projesi alanında inceleme yaptı.

Burada açıklama yapan Kurum, "Şu an sahada fiilen 272 bin kentsel dönüşüm projesini, İstanbul’da ise 118 bin 500 kentsel dönüşüm konutunu fiilen yürütüyoruz. Şu an bakanlığımızın yapım işleri kapsamında yürüttüğü gerek TOKİ başkanlığımız, gerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, gerek İmar Bakasıyla fiilen 90 milyar liralık üstyapı inşaatı devam etmektedir. Amacımız, hedefimiz elimizden geldiği kadarıyla bu hızlı dönüşüm sürecini yürütmektir. Burada siyaset üstü bakmalıyız. Kentsel dönüşüm konusunda, deprem konusunda hiçbir zaman siyaset yapmayacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Biz de bu anlayışla sahada fiilen çalışmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Belediyelerimiz elini taşın altına koymalı"

Kurum, kimseyi ayırt etmeksizin projeleri yürütmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bulunduğumuz alanda, 5 Haziran Çevre Günü'nde burada temel atmıştık. Bir yıl sonra geldiği hali görüyorsunuz. Biz eser üretiyoruz, iş yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için kentsel dönüşüm konusunda, sempozyumdur, konferanstır, bu dönemi geçtiğimizi düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde dönüşümü devam ettirmeliyiz. Burada demagoji yapmaya, siyaset yapmaya, bahane üretmeye artık gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer herhangi bir belediyemiz olur da sahaya giremiyorsa, kentsel dönüşüm konusunda bu sahaya girmede imtina ediyorsa, zorluk yaşıyorsa, gelsinler bize. Biz vatandaşımız ile görüşerek her alana, bugün gitmediğimiz dokunmadığımız ne bir ilçemiz, ne bir ilimiz yok. Her yere gidiyoruz, vatandaşımızla görüşüyoruz. Onların rızası çerçevesinde hızlı, yerinde, gönüllü prensipleriyle kentsel dönüşüm süreçlerini yürütmeye devam ediyoruz. Belediyelerimizden de bu konuda taşın altına elini koyacak sürece dahil olmalarıdır. Onların da çorbada tuzu olsun, bu projenin bir tarafından da onlar tutsunlar ve riskli bütün alanları dönüştürmeyi planlıyoruz. Sahada giremedikleri alanlar olursa, vatandaşlarımız binalarına girme konusunda müsaade etmediği, riskli binaların yıkımı noktasında yetkilerinin olmadığını düşünüyor ve söylüyorlarsa, gelsinler bize. Biz her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.



Bakan Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi için Ankara’nın Central Park’ı denilebileceğini söyleyerek, "İnşallah ağustos ayı içerisinde tamamlayıp Ankara'mıza, Ankara Millet Bahçesi’ni kazandırıyor olacağız. Ankara’nın Central Park'ı diyebiliriz buraya" dedi.





"Kanal İstanbul çalışmalarını yürütüyoruz"

Kanal İstanbul ile ilgili soruya da cevap veren Kurum, "Kanal İstanbul çalışmalarımızı yürütüyoruz. ÇED süreciyle başladık. 200 tane bilim adamının katıldığı, doğal kaynakların, kültürel değerlerin korunmasına, ekolojik yaşamdan, Karadeniz'den Marmara'ya akıntıya yönelik planları hazırladık. İmar planlarımızı da hazırladık askıya çıkardık. İtiraz eden vatandaşların yüzde 80'ine yakın isteklerini karşıladık. Örnek bir şehircilik olacak. Kanal İstanbul projesine kararlı şekilde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yaz aylarında temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız. İstanbul'un marka değerine değer katacak, toplanma alanlarıyla, üniversite alanlarıyla bölgemize değer sağlayacak projemizi gerçekleştireceğiz. Köprü ile başlayacak, 6 köprümüz var. Köprülerin yapılması gerekiyor. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul'un parçasıdır, 6 yıl içinde tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)