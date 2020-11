Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Riskli binalarda oturmayalım, enkaz altında can aramak istemiyoruz

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak'ta katıldığı programda dün İstanbul'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 1,5 milyon konutun acil dönüşümünü yapacağız. Bunun merkezi de İstanbul'dur. Bu noktada vatandaşımıza bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Enkaz altında can aramak istemiyoruz. Gelin, bu noktada biz her türlü iş birliğine hazırız. Her türlü projeye destek vermeye hazırız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan İl Değerlendirme Toplantısı'nda Şırnak'ta yapılan çalışmalar ve projeler ele alındı.

Bakan Kurum, dün İstanbul'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede Kurum, "İstanbul'da beklenen depreme ilişkin dün bir deprem yaşadık. Bugün Şırnak'ta bu mesajı vermek de önemli, deprem, terör kadar tehlikelidir. Bu noktada biz Türkiye olarak nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu konuda bugüne kadar çok önemli adımlar attık. Yapmamız gereken birçok proje var. Bakanlık olarak bir hedef ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde 1,5 milyon konutun acil dönüşümünü yapacağız. Bunun merkezi İstanbul'dur. İstanbul'da bütün ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen hemen her ilçemizde projemiz var. Acil öncelikli dediğimiz alanların dönüşümünü sağlamak noktasında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu noktada vatandaşımıza bir kez daha duyurmak gerekirse riskli binalarda oturmayalım. Enkaz altında can aramak istemiyoruz. Gelin, bu noktada biz her türlü iş birliğine hazırız. Her türlü projeye destek vermeye hazırız. İnşallah kararlı bir şekilde şehirlerimizi depreme hazır hale getireceğiz" dedi.