Bakan Kurum'dan çürük raporu verilen iki binayla ilgili açıklama: Bakanlığa gelen 'riskli bina' başvurusu yok

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde Bayraklı’da yıkılan Doğanlar ile Rıza Bey apartmanlarına ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verilmesiyle ilgili olarak, "Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı'na ilişkin bakanlığımıza ya da il müdürlüğüne gelen 'riskli bina' başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı, tapusunda 'riskli bina' şerhi olurdu, riskli bina şerhi yok, böyle bir tespit yapılmamış. Başvuru olduğu söyleniyor ancak bakanlığa ya da il müdürlüğüne böyle bir başvuru yapılmamış" dedi.

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Bayraklı’da depremle yıkılan Doğanlar ile Rızabey apartmanlarına ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıktı. Raporlarda her iki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirtilerek ev sahipleri uyarıldı. Ancak binalar tahliye edilmedi. İddiaya göre, raporun sonuç bölümünde, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki verdiği kurum ve kuruluşlara giderek binanızın risk tespitini yaptırmanızı ve gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine söz konusu binalarla ilgili bakanlığa başvuru yapılmadığını söyleyen Kurum şöyle konuştu:

"Bugün öyle bir iddia söz konusu oldu. Deprem acısı hepimizin ortak acısı. Bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak. Bu süreci beraber yürüteceğiz.

Rıza Bey ve Doğanlar Apartmanı'na ilişkin Bakanlığa ya da il müdürlüğüne gelen riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı. tapuda riskli bina şerhi olurdu. Riskli bina şerhi yok, böyle bir tespit yapılmamış Bakanlığa ya da il müdürlüğüne. Öyle bir başvuru olduğu söyleniyor ancak yok. Riskli bina tespiti yapmak Bakanlığımız yetkisinde. İzmir'in 30 ilçesindeki herkese söylüyoruz, riskli olduğunu düşünen binaları il müdürlüklerine yapın. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Bu binalara ilişkin böyle bir başvuru söz konusu değil. Biz müdahil olurduk olsaydı, tapuya şerh koyardık ve riskli binayı da acilen boşaltarak yıkımını sağlardık. Bugün bunları konuşup tartışmanın zamanı değil, vatandaşlarımız enkaz altında. Çalışma arkadaşımın çocuğu var. Odaklanmamız gereken konu budu. Birlik beraberliğimizi koruyalım. Bu işin davası, polemiği, siyaseti olamaz. Çalışmaları beraber ve tek elden yöneteceğiz."