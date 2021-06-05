Bakan Kurum'dan 'deniz salyası' açıklaması: Yarın eylem planını paylaşacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde meydana gelen deniz salyası felaketi ile ilgili "Tekneler denizden numune alıyorlar. Kirliliğin sebeplerinin araştırıldığı ve kapsamlı eylem planını yarın açıklayacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'de etkili olan deniz salyası (müsilaja) ilişkin olarak yarın eylem planını açıklayacaklarını belirtti. Bakan Kurum kirliliğin müsilaja sebep olduğunu ve denizden teknelerin sürekli numune aldığını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



(Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu) Atık su arıtma tesis sayımız 1170. Nüfusumuzun yüzde 90'ına hizmet verir hale geldik. Müsilaj konusunda da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalıştay başlattık. Dün 650 kişi konferansımıza katıldı. Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle toplantı yapacağız. Eylem planını milletimizle paylaşacağız.