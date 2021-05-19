Bakan Kurum: Artık plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan yeni düzenlemeye göre artık plastik ambalaj türü atıkların ithal edilemeyeceğini ve Mobil Atık Sistemi ile kontrollerinin yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, “Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır” dedi. Greenpeace Akdeniz’in Eurostat ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi’nden topladığı verilere göre Türkiye, 2020 yılında AB ülkeleri ve İngiltere’den yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal etti. AB, geçen yıl Türkiye’ye 13,7 milyon ton plastik dışı atık gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son zamanlarda çıkan ‘ithal atık’ haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İHA'da yer alan habere göre, atık ithalatı kotasını 2021 yılı başında yüzde 50’ye düşürdüklerini hatırlatan Bakan Kurum, “Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirdik. Tüm çevre projelerimizin çatısı altında olan Sıfır Atık Projemizle de zaten atık miktarını azaltacak ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dâhil etme amacıyla projemizi yürütüyoruz. Bu anlamda sıfır atık hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da arttırıyoruz” dedi.

“Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır”

Türkiye’nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını söyleyen Bakan Kurum, “2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Yaptığımız düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdik. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz” diye konuştu.

Adana'da 29 işletmenin faaliyeti durduruldu

Adana'da 152 tesiste yapılan denetimlerde 29 işletmenin faaliyetini durdurduklarını, 32 işletmeye 8 milyon TL para cezası uyguladıklarını aktaran Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

"Plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek"

“Geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiriyoruz” diyen Bakan Kurum, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 'Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği' ile Bakanlık olarak hazırladığımız geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiren genelgemizi 81 il valiliğimize gönderdik. Bu genelge kapsamında artık plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek. Atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrollerimizde de takiplerini yapacağız. Yine bu atıklar, Mobil Atık Takip Sistemimiz MoTAT’a giriş yapılarak gümrükten çıkarılacak ve online olarak sıkı şekilde takibi yapılacak” dedi.

"Genelgeye uymayan işletmelerin kayıt belgeleri iptal edilecek"

Bakan Kurum ayrıca ithali yasak olan atıkları getiren veya içinde atıkların yabancı madde bulunduran işletmelerin de atık ithalatçısı kayıt belgelerinin iptal edileceğini bildirerek, “Bizim şu anda genelgemize uymayan her bir atık online olarak takip ediliyor. Dolayısıyla bu genelge kapsamında kalan atıkların da yurt dışına geri gönderilme işlemlerini de takip edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye, Avrupa'dan en çok plastik atık ithal eden ülke

Türkiye, geçen yıl, önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa’dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Greenpeace Akdeniz’in Eurostat ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi’nden topladığı verilere göre Türkiye, 2020 yılında AB ülkeleri ve İngiltere’den yaklaşık 660 bin ton plastik atık ithal etti. Plastik atık ithalatında bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gerçekleşti. Son 16 yılda ise Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik atık miktarı 196 kat arttı.

Avrupa, plastik atığının üçte birini Türkiye'ye yolluyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçen yıl 32,7 milyon tonluk atık ihracatı gerçekleştirdi. En çok atık satışı 13,7 milyon ton ile açık ara Türkiye’ye yapıldı. İkinci sırada yer alan Hindistan’ın AB’den ithal ettiği atık miktarı 2,9 milyon ton. Türkiye’nin Avrupa’dan aldığı atıklar arasında hurda kağıt, başta çelik olmak üzere hurda metal ve plastik atıklar miktar olarak ilk sıralarda yer alıyor.

İthalat izni olan şirket sayısı hızla arttı

Geçtiğimiz yıl atık plastik ithal izni olan 130 şirket bulunurken sadece bu yılın ilk dört ayında sayı 400’e çıkmış durumda. Atık plastik ithal lisansı alan şirket sayısındaki inanılmaz artış ve son yıllardaki ithalat miktarı da bu işin ne denli kârlı olduğunu gösteriyor. Türkiye, plastiğin yanı sıra diğer atıklarda da Avrupa ülkelerinin başlıca rotası olmuş durumda.