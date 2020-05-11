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Bakan Kurum açıkladı: '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

"5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak"

11 Mayıs 2020 15:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, "Bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak" dedi.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini, inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkânları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."

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