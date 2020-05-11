Bakan Kurum açıkladı: '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde bu hafta hangi illerde kura çekilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, "Bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak" dedi.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini, inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkânları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak."